Concerto Imagine Dragons scaletta 19 giugno 2025 a Padova: lo show della band statunitense allo stadio Euganeo.

Dopo lo spettacolo di ieri sera, gli Imagine Dragons tornano ad esibirsi allo stadio Euganeo di Padova – oggi, 19 giugno 2025 – per un doppio evento che sicuramente punta a non tradire le attese di chi ha avuto la fortuna di assistere allo show di qualche settimana fa a Milano. La band statunitense ha un rapporto più che consolidato con il pubblico italiano e continuano a moltiplicarsi gli appuntamenti nel nostro Paese; segno di un feedback incredibile da parte degli appassionati e ovviamente merito delle canzoni che in questi anni non solo hanno dominato le classifiche ma che hanno veicolato emozioni uniche e degne di nota. Ovviamente, la bellezza dello spettacolo converge nella scaletta concerto Imagine Dragons a Padova – oggi 19 giugno 2025 – allo stadio Euganeo.

Lucio Dalla, che malattia aveva e com'è morto/ Il cantante stroncato da un infarto

Le luci si accenderanno intorno alle 21.10, pochi attimi e gli appassionati avranno subito un assaggio di quella che sarà la scaletta concerto Imagine Dragons a Padova – oggi, 19 giugno 2025 – allo stadio Euganeo. Un mix di sonorità che possono considerarsi uniche nell’attuale panorama musicale internazionale e che sono forse il segreto del successo a tratti disarmante della band statunitense.

Lucio Dalla, chi era il padre biologico?/ Dalle voci e la somiglianza con Francesco Morcaldi alle "smentite"

Scaletta concerto Imagine Dragons 19 giugno 2025: tutte le hit della band statunitense allo stadio Euganeo di Padova

Ma quali saranno le scelte canore della band per la doppietta allo stadio Euganeo? Con buone probabilità, la scaletta concerto Imagine Dragons a Padova – oggi, 19 giugno 2025 – sarà la stessa già apprezzata nella serata di ieri. Le ultime hit risuoneranno dal palco ma non mancheranno i brani iconici, soprattutto partendo dagli esordi, che sono stati le fondamenta di un successo in continua ascesa. Da ‘Thunder’ a ‘Natural’, passando per le più amate ‘Demons’, ‘Next to me’ e ‘It’s time’. Insomma, scelte canore che sono garanzia di adrenalina pure e di emozioni in attesa di essere svelate.

Scaletta concerto Zucchero ad Ancona, oggi 19 giugno 2025/ Da ‘Spirito nel buio’ a ‘You are so beautiful’

SCALETTA

Fire in hills

Thunder

Bones

It’s time

Take me to beach

Whatever it takes

Next to me

Bad liar poetry intro

Shots remix

Nice to meet you

I’m so sorry

The promise

Radioactive

Demos

Natural

Walking the wire

Sharks

Enemy

Eyes closed

Birds

Don’t forget me

Believer V2