Svelata la scaletta delle canzoni per il concerto degli Imagine Dragons a Padova: grande successo per la band

Grande emozione per tutti i fan italiani della band Imagine Dragons che faranno tappa non solo a Padova, ma anche a Napoli (al Diego Armando Maradona). Tutto è pronto per l’appuntamento di stasera allo stadio Euganeo (si replicherà domani). Ma com’è andato il concerto a Milano? Splendidamente secondo quelli che ci sono stati.

Pur sperimentando con le sonorità, le esplosioni dei loro singoli fanno saltare fino al cielo i suoi fan, sia i più fedeli sia quelli dell’ultim’ora. Il frontman della band, Dan Reynolds, si è dimostrato essere un leader carismatico che non ha paura di lasciarsi andare a più profonde riflessioni ricordando a tutti il rispetto per il prossimo e di volersi bene.

Imagine Dragons in concerto a Padova: la scaletta delle canzoni

Sempre sulla cresta dell’onda gli Imagine Dragons sono tra le band più importanti degli ultimi anni, in grado di sfornare successi uno dopo l’altro, e il loro tour ha toccato tutte le più importanti città del ondo, dagli Stati Uniti al Canada passando per la Cina e l’Europa.

Ecco la scaletta del concerto degli Imagine Dragons a Padova stasera, mercoledì 18 giugno:

Fire in These Hills

Thunder

Bones

Tiptoe

Take Me to the Beach

Whatever It Takes

Shots

Bad Liar

Nice to Meet You

Wake Up

Radioactive

Demons

Natural

Walking the Wire

Sharks

Enemy

Eyes Closed

In Your Corner

Don’t Forget Me

Believer

