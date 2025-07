Scaletta concerto Irama a Codroipo di questa sera, mercoledì 2 luglio 2025: il possibile ordine dei brani, dai successi del passato alle più recenti hit

Irama in concerto a Codroipo: al via questa sera la tournée estiva

Questa sera, mercoledì 2 luglio 2025, prende il via il tour estivo di Irama in tutta Italia con la prima data in programma a Villa Manin a Codroipo. Il giovane cantante ed ex vincitore di Amici girerà il nostro Paese con una serie di concerti emozionanti in location suggestive; dopo la data friulana, sarà di scena a Lucca, Alba, Salerno, Bari, Francavilla al Mare, Roma, Riccione, Catania, Roccella Jonica e Olbia, fino a metà agosto.

Il 2 ottobre arriverà poi il concerto evento all’Arena di Verona e, prossimo anno, il suo primo Stadio San Siro l’11 giugno a coronare una carriera trionfale.

Irama è ormai diventato una certezza nella scena musicale italiana, grazie ad una discografia ricca di successi e ad un pubblico ormai ampiamente consolidato e che lo segue in ogni sua avventura.

Lo scorso febbraio ha preso parte al Festival di Sanremo 2025 con il brano Lentamente, dopo aver già calcato più volte il palco dell’Ariston gli scorsi anni con brani struggenti come La ragazza con il cuore di latta, Ovunque sarai, Tu no e la vulcanica La genesi del tuo colore.

Scaletta concerto Irama a Codroipo: tutte le grandi hit dal passato a oggi

Entrando nel merito della scaletta del concerto di Irama a Codroipo di questa sera, mercoledì 2 luglio 2025, non sono state al momento comunicate informazioni ufficiali da parte dell’artista e del suo staff. Non mancheranno ovviamente le sue grandi hit, dal passato ad oggi, e la sequenza dei brani in scaletta potrebbe rispecchiare quella proposta nel precedente tour, dunque la seguente:

