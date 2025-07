Scaletta concerto Irama al Rock in Roma di stasera, martedì 22 luglio 2025: tutti i possibili brani, non mancherà l'ultimo successo sanremese "Lentamente"

Irama in concerto al Rock in Roma questa sera, martedì 22 luglio 2025

Prosegue inarrestabile non solo il successo di Irama, ma anche la tournée estiva che sta portando in queste settimane in giro per l’Italia. Il cantante questa sera, martedì 22 luglio 2025, farà tappa nella Capitale dove terrà un concerto in occasione del Rock in Roma: l’inizio dello show è fissato per le ore 21.45, come riportato sul sito di Ticketone.

È un’estate ricca di impegni per l’ex cantante di Amici che, dopo la tappa romana, proseguirà il suo tour con le date di Riccione, Catania, Roccella Jonica e Olbia, fino a metà agosto, per poi esibirsi all’Arena di Verona il prossimo 2 ottobre. Il 2026 sarà invece l’anno del suo debutto a San Siro, il primo stadio della sua carriera, con un grande show evento programmato per l’11 giugno.

Da Sanremo Giovani alla vittoria della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, sino al palco del Festival di Sanremo più volte calcato nel corso degli ultimi anni, la carriera di Irama brilla sempre più. Oltre alla tournée estiva, il cantante si è anche esibito in televisione in occasione di Battiti Live 2025 direttamente dalla splendida Puglia.

Scaletta concerto Irama a Roma: dalle esplosive hit alle struggenti ballate

Ma quale sarà la scaletta del concerto di Irama di questa sera, martedì 22 luglio 2025, che il cantante porterà in scena sul palco del Rock in Roma? Al momento non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali in merito ma, attendendoci alla sequenza di brani proposta nel precedente tour, potrebbe essere la seguente:

