Diretta streaming concerto Kiss Kiss Way 2025 scaletta 29 giugno: tutti gli artisti previsti per lo show sul lungomare Palmeto di Schiavonea.

Nel pieno della stagione estiva e dunque totalmente immersi nella splendida musica che divampa tra spiagge e locali gremiti di vacanzieri. Arriva, per gli appassionati, il secondo appuntamento – dopo lo spettacolo mozzafiato andato in scena a Torino la scorsa settimana – di uno dei tour più attesi dell’estate: il concerto Kiss Kiss Way 2025. Evento non solo gratuito ma soprattutto popolato da artisti emergenti, volti iconici dell’industria discografica italiana e volti celebri del panorama attuale. Tutto con una immancabile cornice; i tormentoni più in voga della nuova estate.

In attesa dei primi rintocchi dal palco allestito a Palmeto di Schiavonea (Corigliano-Rossano), grande curiosità per la scaletta concerto Kiss Kiss Way 2025. Come anticipato, passeranno il testimone alcuni degli artisti più seguiti del panorama italiano; momento perfetto per scovare nuove hit e proseguire la caccia al tormentone di quest’estate.

Scaletta concerto Kiss Kiss Way 2025: i cantanti sul palco di Schiavonea oggi 29 giugno

Non è ancora stato reso noto e ufficiale l’ordine di uscita dei cantanti previsti dalla scaletta concerto Kiss Kiss Way 2025 di oggi 29 giugno. Sappiamo però quali saranno gli artisti altisonanti che si esibiranno sul palco di Schiavonea a Corigliano: da Marco Masini ad Aka 7even, passando per Michele Bravi – reduce dal nuovo singolo, ‘Popolare’, ft. Mida – e Carl Brave.

SCALETTA

Marco Masini

Michele Bravi

Alexia

Shade

Ermal Meta

Noemi

Carl Brave

Aka 7even

Diretta streaming concerto Kiss Kiss Way 29 giugno 2025

Per coloro che non sono riusciti ad organizzarsi per godersi la bellezza della musica estiva con la firma di alcuni degli artisti italiani più seguiti del momento, niente paura: la diretta streaming concerto Kiss Kiss Way 2025 è disponibile sia su Radio Kiss Kiss che su Kiss Kiss Tv. Per i ritardatari, l’evento musicale sarà trasmesso in differita e diviso in due appuntamenti tra il 2 e 9 agosto e andranno in onda su Sky Uno, TV8 e sarà ancora disponibile il servizio diretta streaming tramite la piattaforma ufficiale Now Tv.

