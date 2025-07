L’estate dei grandi concerti continua con il Kiss Kiss Way, l’evento di Radio Kiss Kiss che oggi 12 luglio 2025 si tiene a Baia Domizia. Il concerto è previsto all’Arena dei Pini, a partire dalle ore 21.30, e vi accede soltanto attraverso la prenotazione online di un biglietto (andai sold out in pochissime ore). All’evento, d’altronde, parteciperanno molti amati e apprezzati artisti italiani.

Lucio Dalla, chi è: la musica jazz, poi la svolta da autore/ I più grandi successi della carriera

La scaletta del concerto Kiss Kiss Way ci svela, infatti, che saranno ben 23 i cantanti che si esibiranno sul palco di Baia Domizia, nuova tappa di un vero e proprio tour che ha avuto inizio a Napoli, per poi attraversare prima Torino e poi Corigliano-Rossano, conquistando oltre 110.000 spettatori. Tornando agli artisti previsti sul palco, sono previsti volti dalla lunga e solida carriera – come Anna Tanangelo e i Boomdabash – ma anche tantissime giovane voci, che sono già riuscite a ritagliarsi una fetta di pubblico.

Scaletta Cesare Cremonini, concerto a Torino oggi 12 luglio 2025/ Da Mondo a Poetica: tutte le canzoni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio Kiss Kiss (@radiokisskiss)

Scaletta Kiss kiss Way 12 luglio 2025 e come seguire il concerto a Baia Domizia in diretta streaming

Al momento, non è disponibile una scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti, ma vi lasciamo di seguito l’elenco completo con tutti i cantanti del concerto Kiss Kiss Way di oggi 12 luglio. Si esibiranno: Aiello, Aka7even, Alex Wyse, Anna Tatangelo, Boomdabash, Cioffi, Federica Abbate. E ancora: Francesco Da Vinci, Grelmos, I Desideri, LDA, Les Votives, Lorenzo Fragola, Lorenzo Lupo. Tanti i volti anche dai talent, come Luk3, Michele Bravi, Mida, Petit, Sangiovanni, Senza Cri e Settembre. Infine si esibiranno anche Rhove e Stè.

Fedez, confessione choc sul tentato suicidio: “Quasi smesso di vivere"/ "Farmaci dovevano salvarmi ma..."

Ma come seguire il concerto in diretta? Kiss Kiss Way del 12 luglio 2025 sarà visibile anche per chi non è fisicamente all’evento: andrà infatti in onda in diretta su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV (canale 158 DTT).