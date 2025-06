Scaletta concerto Kiss Kiss Way: chi sono gli artisti che si esibiranno

Piazza Castello a Torino si sta preparando da giorni per il Kiss Kiss Way, nonchè l’attesissimo tour di Radio Kiss Kiss. Si tratterà di un evento imperdibile sotto le stelle di una delle città più belle d’Italia con tanti ospiti e artisti che si esibiranno sul palco di fronte a migliaia di spettatori. L’appuntamento è fissato alle ore 20.30 di domenica 15 giugno, anche se i cancelli apriranno ufficialmente a partire dalle 18.00. Sono tantissimi i fan che sfideranno il caldo al fine di assistere ad uno degli eventi più attesi dell’anno.

Willie Peyote è uno degli ultimi ospiti annunciati per Kiss Kiss Way mentre si alterneranno sul palco star amatissime come Serena Brancale, Baby K, Ghali, Fred De Palma, Paola Iezzi e i The Kolors. Non solo, si alterneranno anche Capo Plaza, i Les Votives da X-Factor e Planet Funk. Ma il pubblico è impaziente di scoprire la scaletta del Kiss Kiss Way, per sapere in anticipo quale sarà l’ordine dei cantanti che saliranno sul palco di Piazza Castello a Torino. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Scaletta concerto Kiss Kiss Way, oggi 15 giugno 2025: l’ordine dei cantanti

Vista la grande portata dell’evento, l’ingresso all’evento sarà diviso in quattro aree: via Micca, via Po, via Roma e via Garibaldi, mentre l’area Vip è su Viale Primo Maggio. Da Piazzetta Reale entreranno invece le persone disabili. Ma scopriamo subito la scaletta di Kiss Kiss Way per stasera 15 giugno a Torino.