Ecco la scaletta del concerto di Lazza a Cosenza: la possibile apertura e chiusura dell'evento. Tutte le canzoni, i grandi successi...

Scaletta concerto Lazza a Cosenza: lista lunghissima con tutti i più grandi successi di carriera

Questa sera sabato 26 luglio 2025 Lazza torna in concerto per la tappa alla Summer Arena di Cosenza. Si comincia alle ore 21.30, con l’entusiasmo del pubblico che è già palpabile e si avverte da giorni, con Lazza che è sempre più atteso dai propri beniamini. Per quanto riguarda la scaletta del concerto, il cantante non dovrebbe discostarsi dalle precedenti, coi suoi grandi successi inclusi nello spettacolo di stasera.

Da Zonda a 100 messaggi passando per Molotov, Lario, Buio davanti e Cenere, Casanova, Mezze Verità, Panico, Verdi nei viola, Re Mida, Morto Mai e tantissimi altri brani. L’apertura del concetto, sbirciando la scaletta precedente, dovrebbe essere affidata a Ouverture 3, mentre la chiusura a Ferrari. Insomma, attesa sempre palpabile a Cosenza per il concerto di Lazza.

Lazza in concerto a Cosenza dopo il grande successo di San Siro. I fan: “Hai scritto la storia”

Nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Lazza in vista del concerto di stasera a Cosenza, ma entusiasmo alto e tangibile da parte dei fan del cantante. Sul suo profilo Instagram, riecheggiano ancora le grida di felicità di San Siro, un concerto che lo stesso Lazza ha definito come incredibile. Tanti i complimenti da parte dei follower e di tutti gli spettatori che hanno assistito all’evento di Milano.

“Hai scritto la storia Lazza, fiero di te”, scrive un utente. “Come si spiega tutto questo a chi non è venuto?”, domanda un altro fan del cantante. Adesso però è il momento di pensare al concerto di Cosenza. Scaletta ricchissima ed evento imperdibile per chi ama Lazza e la sua musica. Appuntamento alla Summer Arena di Cosenza questa sera, a partire dalle ore 21.30.

