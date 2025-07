Concerto Lazza a Milano scaletta oggi 9 luglio 2025: tutte le canzoni del rapper per lo show di questa sera allo stadio San Siro.

Consacrato dalla vetrina del Festival di Sanremo e ormai da tempo nell’Olimpo del rap italiano; fattori che rendono ancor più centrale l’attenzione verso la scaletta concerto Lazza a Milano oggi 9 luglio 2025. Jacopo Lazzarini è pronto a regalare alle migliaia di fan accorsi allo Stadio San Siro uno spettacolo totale, scandito dall’ultimo progetto Locura Jam + Opera dove il rapper ha decisamente superato sé stesso. Il suo stile inconfondibile sublimato dall’orchestra in accompagnamento; un esperimento artistico ampiamente riuscito e che è pronto a risuonare nel teatro del calcio italiano che per l’evento si tramuta in teatro di musica ed emozioni all’unisono.

La scaletta concerto Lazza a Milano oggi 9 luglio 2025 presso lo stadio San Siro, come anticipato, sarà impreziosita dalla presenza di ben 40 musicisti che cercheranno di riprodurre in maniera fedele le jam session presenti nell’ultimo album dell’artista rap. Uno spettacolo che oltrepassa i canoni del rap tradizionale e che porta al centro della scena uno spettacolo denso sotto ogni punto di vista; un numero smisurato di canzoni tra passato e attualità, una ricetta perfetta per rendere unico l’evento di questa sera.

Scaletta concerto Lazza a Milano: le canzoni scelte dal rapper le lo spettacolo di oggi 9 luglio 2025 allo stadio San Siro

Da ‘Zeri in più’ a ‘Dolcevita’, passando per ‘100 messaggi’ e ‘Ferrari’, le hit più iconiche, le canzoni che hanno scandito la sua ascesa e il suo successo attuale; un mix perfetto ben racchiuso nella scaletta concerto Lazza a Milano oggi 9 luglio 2025 presso lo stadio San Siro. Si parte alle ore 20.30 e data la moltitudine di brani inseriti nella lista si prevede uno spettacolo che potrebbe durare anche circa 3 ore.

SCALETTA

Zeri in più

Verdi nel viola

Abitudine

Molotov

Zonda

-3 (Perdere il volo)

Re Mida

BBE

Bon Ton

Fashion

Chiagne

Casanova

Fentanyl

Male da vendere

Mezze verità

Panico

Ghetto superstar

Ouverture

Buio davanti

Senza rumore

Morto mai

Hot

Nessuno

Puto

Giorno da cani

S!r!

G63

Sogni d’oro

Gucci Ski Mask

Certe cose

Piove

Cenere

Canzoni d’odio

Uscito di galera

100 messaggi

Ferrari

Dolce vita

