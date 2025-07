Scaletta concerto Lazza a Salerno di questa sera, giovedì 24 luglio 2025: il possibile ordine dei brani tra cui "Cenere", "Morto mai" e "Zeri in più"

Lazza in concerto a Salerno questa sera, giovedì 24 luglio 2025

La tournée estiva di Lazza prosegue inarrestabile e questa sera, giovedì 24 luglio 2025, fa tappa a Salerno: l’evento, come riportato sul sito di Ticketone, è previsto per le ore 21.30 e si terrà in Piazza della Libertà – Arena Grandi Eventi. Un’altra speciale occasione per i fan del rapper per rivederlo dal vivo e cantare a squarciagola le canzoni del suo repertorio, in un’estate 2025 già ricca di musica e di impegni per lui.

Il suo tour estivo, denominato Locura Summer Tour 2025 in riferimento al titolo del suo ultimo album in studio, Locura, pubblicato lo scorso anno, ha preso il via lo scorso 12 luglio da Servigliano (FM). Ha poi fatto tappa al Rock in Roma, Genova e Catania; dopo la data di Salerno di questa sera, proseguirà in altre località italiane come Cosenza, Lecce, Cinquale (MS) e Riccione, sino alla gran chiusura a Olbia del prossimo 15 agosto.

Il successo di Lazza è inarrestabile e ormai sotto gli occhi di tutti, dominante nella scena rap nazionale e forte di un grandissimo riscontro di pubblico. Lo scorso 9 luglio il rapper ha celebrato la sua carriera con un concerto evento a San Siro, il suo primo stadio, durante il quale è stato affiancato da numerosissimi ospiti e colleghi.

Scaletta concerto Lazza a Salerno: il possibile ordine dei brani

Entrando ora nel merito della scaletta del concerto di Lazza a Salerno di questa sera, giovedì 24 luglio 2025, non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali. L’ordine dei brani potrebbe comunque rispecchiare quello proposto lo scorso 9 luglio a San Siro, dunque dovrebbe essere il seguente:

Ouverture 3

Abitudine

Molotov

Zonda

Re mida

Casanova

Certe cose

Mob

Mezze verità

Portocervo

Panico

Verdi nei viola

Ouverfour

Senza rumore

Buio davanti

Catrame

J

24h

BBE

No insta

Gigolò

Honey

Superman

Lario

Piove

G63

DDA

Zeri in più

Hot

Ghetto superstar

Alibi

Fentanyl

Gucci skimask

Nessuno

Chiagne

Cenere

Canzone d’odio

Uscito di galera

-3

Morto mai

100 Messaggi

Dolcevita

Ferrari