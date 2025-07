Scaletta concerto Lazza a Trapani: tutte le canzoni in programma questa sera 27 luglio 2025

La grande estate di Lazza non si placa, il noto rapper lombardo nelle prossime ore sarà di tappa in Sicilia per una nuova data del suo concerto. La scaletta concerto Lazza a Trapani per la data di oggi domenica 28 luglio 2025 prevede tutti i brani di maggior successo del repertorio dell’artista che nelle scorse settimane ha suonato anche per la prima volta allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Venendo alla giornata di oggi, Lazza si esibirà come da tradizione in un mix dei suoi brani di maggior spicco, da Cento messaggi a Cenere, passando per Panico, Morto Mai, Buio davanti, Senza rumore e Verdi nei viola. Questa la prima parte della scaletta concerto Lazza a Trapani (a poche ore dalla serata di Cosenza), con una serata che prevederà l’esibizione di oltre trenta brani:

Gianni Boncompagni, chi è: autore, regista e conduttore/ Il successo con "Domenica In" e "Non è la Rai"

Ouv3rture

Abitudine

Molotov

Zonda

Re Mida

Casanova

Certe Cose

Mob

Mezze Verità

Porto Cervo

Panico

Verdi Nei Viola

Ouverfoure

Senza Rumore

Buio Davanti

Catrame

J

24h

BBE

No Insta

Gigolò

Honey

Superman

Lario Rmx

Piove

Scaletta concerto Lazza a Trapani, la seconda parte della serata

Non è finita qui, perché la serata in Sicilia proseguirà e vedremo il rapper prendersi la scena con un’altra parte di brani del suo repertorio. La scaletta concerto Lazza a Trapani proseguirà dunque con la restante parte dei brani, da Zeri in più (Locura) a Chiagne, passando per altri grandi successi molto amati dai fan del rapper, Morto mai e Cento messaggi. Finale ormai consolidato con Ferrari Rmx, che è stata la chiusura anche di altri concerti applauditi nei palazzetti nei mesi scorsi:

Raoul Bova ricatatto per i messaggi con Martina Ceretti?/ La procura indaga: potrebbe c'entrare anche Corona

G63

Dda

Zeri In Più (Locura)

Hot

Ghetto Superstar

Alibi

Fentanyl

Gucci Ski Mask

Nessuno

Chiagne

Cenere

Canzone D’odio

Uscito Di Galera

-3 (Perdere Il Volo)

Morto Mai

100 Messaggi

Dolcevita

Ferrari Rmx