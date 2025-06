Scaletta concerto Ligabue a Campovolo sabato 21 giugno 2025: quali brani canterà

Ligabue, “La Notte di Certe Notti” a Campovolo: il concerto

Sabato 21 giugno 2025, Luciano Ligabue torna protagonista con uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: La Notte di Certe Notti, concerto unico in programma alla RCF Arena di Campovolo (Reggio Emilia), che celebra i 30 anni della sua iconica canzone Certe notti e i 20 anni dal primo storico live nello stesso luogo. I cancelli apriranno alle ore 12:00 (con accesso anticipato alle 11:00 per i membri del fan club ufficiale), mentre l’inizio dello show è previsto per le 21:00. Attesi circa 100.000 spettatori. Il biglietto include un braccialetto RFID per l’accesso all’area e i pagamenti all’interno del villaggio.

Non solo, già dal giorno prima sarà attivo il LigaStreet Village, una zona interamente dedicata ai fan, con tribute band, karaoke, cinema all’aperto, street food e attività dedicate. Nel corso dello spettacolo, poi, è prevista la partecipazione di diversi ospiti d’eccezione. Secondo le indiscrezioni, sul palco con Ligabue saliranno: Eugenio Finardi, Gazzelle, Francesco De Gregori e Elisa. Presente anche il figlio del rocker, Lenny Ligabue, alla batteria in alcuni brani.

Possibile scaletta concerto Ligabue Campovolo 2025

Anche se la scaletta ufficiale non è stata diffusa, è possibile ipotizzarla sulla base dei suoi concerti più recenti. Difatti, “Liga” proporrà sicuramente una serie dei suoi grandi classici, insieme a brani più recenti e alcune sorprese pensate per l’occasione.

Ecco la scaletta probabile, secondo quanto rilanciato da Setlist sul concerto a Bologna dello scorso dicembre:

Leggero

Ti sento

Questa è la mia vita

Caro il mio Francesco

Tutte le strade portano a te

Vivo morto o x

Siamo chi siamo

Quella che non sei

Una vita da mediano

Happy Hour

Piccola stella senza cielo

Sogni di R&R

I “ragazzi” sono in giro

Non è tempo per noi

Le donne lo sanno

La metà della mela

Balliamo sul mondo

Tra palco e realtà

Certe notti

Urlando contro il cielo

Taca banda

