Stasera alla Fiera di Cagliari il concerto di Lucio Corsi reduce dall’Eurovision Song Contest: la scaletta con tutte le canzoni

Reduce dall’Eurovision Song Contest 2025, Lucio Corsi, che si è piazzato al quinto posto della classifica generale alla faccia dei detrattori e di San Marino arrivato ultimo con Tutta l’Italia di Gabry ponte, ecco che stasera sarà alla Fiera di Cagliari organizzata da MIS Factory e Forma e Poesia nel Jazz. Tra sonorità rock e folk, e un’anima unica, il cantautore saprà senza dubbio incantare il pubblico con i suoi testi.

Il suo disco Volevo essere un duro, che si intitola come l’omonimo successo sanremese, parla d’infanzia, amore e amicizia. Ha racontato che il suo lavoro creativo è pieno di ricordi personali mescolati alle storie della gente, oltre a personaggi come il Re del Rave, Rocco il bullo e al suo grande amico immaginario.

Lucio Corsi stasera in concerto alla Fiera di Cagliari: la scaletta

Lucio Corsi dopo l’Eurovision Song Contest 2025 si è esibito nelle principali città italiane dove ha registrato il tutto esaurito. Non vedeva l’ora di ributtarsi nei live con il suo pubblico di sempre, ma anche quello nuovo che è riuscito a raccogliere dopo il suo debutto a Sanremo dove si è classificato al secondo posto dopo Olly, che per molti ha tolto la vittoria a Giorgia e alla sua splendida canzone che ancora tutti cantano.

Ma quale sarà la scaletta del concerto di Lucio Corsi a Cagliari? Stando a quella dei concerti estivi potrebbe essere la seguente:

Freccia bianca

Danza classica

La bocca della verità

Radio Mayday

Questa vita

Amico vola via

Trieste

Sigarette

La gente bassa

Il re del rave

Orme

La ragazza trasparente

La lepre

Senza titolo

Volevo essere un duro

Situazione complicata

Francis Delacroix

Magia nera

Let there be Rocko

Il lupo

Nel cuore della notte

Tu sei il mattino

Altalena Boy

Astronave giradisco

