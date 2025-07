Scaletta concerto Marco Mengoni a Bari, oggi 20 luglio 2025: il programma musicale della serata

Torna la grande musica di Marco Mengoni, uno dei re di questa bollente estate non solo dal punto di vista climatico, ma anche musicale. Il cantante laziale questa sera si esibirà in quel di Bari, nella meravigliosa cornice dello stadio San Nicola. E la scaletta concerto Marco Mengoni prevede grandi esibizioni, con tutti i pezzi migliori del repertorio di Mengoni che saranno presentati ai presenti. Da Due vite a Hola, passando per L’Essenziale, una serata suddivisa in cinque episodi e che vedrà il due volte vincitore del Festival di Sanremo deliziare i presenti con i suoi successi. Non mancherà praticamente nessuna delle canzoni che hanno segnato la giovane ma già ricca storia artistica di Marco Mengoni. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la prima parte della scaletta concerto Marco Mengoni a Bari, di questa sera 20 luglio 2025, si partirà salvo cambi di programma con Ti ho voluto bene veramente e Guerriero, due pezzi amatissimi della discografia di Marco Mengoni:

PROLOGO

Ti ho voluto bene veramente – Le cose che non ho – 2015

Guerriero – Parole in circolo – 2015

Sai che – Marco Mengoni Live – 2016

PARODO

La valle dei Re – Pronto a correre – 2013

Non me ne accorgo – Pronto a correre – 2013

Tutti hanno paura – 2022

No stress – Materia (Pelle) – 2022

Voglio – Atlantico – 2018

Muhammad Ali – Atlantico – 2018

Scaletta concerto Marco Mengoni a Bari: la seconda parte

Spazio poi a diversi altri successi del cantante originario di Ronciglione e che abbiamo visto e ascoltato vincere per due volte il Festival di Sanremo con L’Essenziale e Due vite. La scaletta concerto Marco Mengoni a Bari di oggi 19 luglio 2025 prevederà altri brani molto amati dai fan dell’artista. La serata proseguirà con Stasimi, una fase del concerto nella quale Marco Mengoni si esibirà sulle note di altri brani molto amati, come L’Essenziale, Mi fiderò e Due vite, che potrebbe anche essere riproposta sul finale del concerto. Poi spazio alla fase Esodo, Catarsi e gli eventuali Bis, dove sicuramente troveremo Sto bene al mare e Esseri umani.

EPISODI

Fuoco di Paglia – 2024

Cambia un uomo – Materia (Terra) – 2021

Luce – Materia (Terra) – 2021

Proteggiti da me – Marco Mengoni Live – 2016

In due minuti – Materia (Terra) – 2021

Un’altra storia – Materia (Prisma) – 2023

Tonight – Solo 2.0 – 2011

Hola – Atlantico – 2018

STASIMI

Due vite – Materia (Prisma) – 2023

L’essenziale – Pronto a correre – 2013

Mi fiderò – Materia (Terra) – 2021

La casa Azul – Atlantico – 2018

Onde – Marco Mengoni Live – 2016

Unatoka Wapi – Materia (Pelle) – 2022

ESODO

Un fiore contro il diluvio – Materia (Terra) – 2021

Proibito – Materia (Terra) – 2021

Non sono questo – Materia (Pelle) – 2022

Incenso – Materia (Prisma) – 2023

CATARSI

Mandare tutto all’aria – 2024

Pazza musica – Materia (Prisma) – 2023

Ma stasera – Materia (Terra) – 2021

Pronto a correre – Pronto a correre – 2013

Io ti aspetto – Parole in circolo – 2015

BIS

Sto bene al mare – 2025

Esseri umani – Parole in circolo – 2015