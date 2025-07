Scaletta concerto Marco Mengoni a Bologna di oggi 5 luglio 2025: tutte le canzoni in programma

E’ tempo di un nuovo concerto per Marco Mengoni, il celebre artista laziale e due volte vincitore del Festival di Sanremo fa tappa in quel di Bologna. La scaletta concerto Marco Mengoni a Bologna di oggi 5 luglio 2025 prevede grande musica, con tutti i brani iconici del musicista pronti a essere riproposti ai presenti dopo le recenti date, come quella dell’Olimpico e del Maradona. Questa volta tocca a Bologna e la scaletta concerto Marco Mengoni a Bologna promette molto bene. Da Pronto a correre a L’essenziale, passando per Due vite, canzoni che hanno portato Mengoni nell’olimpo della canzone italiana negli ultimi quindici anni. La prima parte della scaletta sarà dedicata a canzoni degli scorsi anni molto amate, come Ti ho voluto bene veramente a Guerriero.

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Sai che

La valle dei Re

Black Hole Sun

Non me ne accorgo

Tutti hanno paura

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Fuoco di paglia

Cambia un uomo

Luce

Proteggiti da me

In due minuti

Un’altra storia

Tonight

Hola

Due vite

Scaletta concerto Marco Mengoni a Bologna: anche la nuova hit

Ci sarà spazio anche per le canzoni più recenti di Marco Mengoni, che ad esempio proporrà al pubblico di Bologna Sto bene al mare, la canzone lanciata sul mercato con Rkomi poche settimane fa e che sta girando molto bene in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming. Queste le canzoni proposte nella scaletta concerto Marco Mengoni di oggi 5 luglio al Dall’Ara, vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere.

L’essenziale

Mi fiderò

La Casa Azul

Onde

Un fiore contro il diluvio

Proibito

Incenso

Mandare tutto all’aria

Pazza musica

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Sto bene al mare

Esseri umani

Dopo le date estive, ricordiamo che Marco Mengoni il prossimo mese di ottobre darà il via al suo tour estivo, che prevede diverse date, da Torino a Milano, passando per Firenze e ovviamente numerose serate a Roma, ma anche Pesaro ed Eboli.