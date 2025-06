Scaletta concerto Marco Mengoni a Lignano Sabbiadoro sabato 21 giugno 2025: quali brani canterà

Marco Mengoni a Lignano Sabbiadoro: la data zero del tour

Sabato 21 giugno 2025, Marco Mengoni inaugura il suo nuovo tour estivo “Marco negli stadi 2025” con la prima data zero allo Stadio comunale “G. Teghil” di Lignano Sabbiadoro (UD). I cancelli apriranno alle 18:00 (con orario anticipato a conferma), mentre lo show inizierà intorno alle 21:00. I biglietti sono in vendita da ieri, con prezzi a partire da circa 69 € per il terzo settore; per i posti migliori, invece, si sale fino a 86 € più commissioni.

Dopo Lignano, il tour toccherà Napoli (26 giugno), Roma (2 luglio), Bologna (5–6 luglio) e altre città, per poi proseguire in autunno nei palazzetti di Milano, Pesaro, Bologna, Firenze e Roma.

Scaletta concerto Marco Mengoni: le canzoni live ai concerti negli Stadi

Anche se non c’è ancora l’ufficialità, la scaletta di Lignano potrebbe essere la seguente, basandosi anche sui concerti recenti:

