Scaletta concerto Marco Mengoni allo Stadio di Messina di questa sera, mercoledì 23 luglio 2025: tutte le canzoni sul palco della tappa siciliana

Marco Mengoni in concerto allo Stadio di Messina stasera, 23 luglio 2025

In un’estate 2025 piena di concerti, spicca il tour di Marco Mengoni negli stadi di tutta Italia, ormai prossimo alla conclusione. Questa sera, mercoledì 23 luglio 2025, andrà in scena il penultimo concerto del tour allo Stadio Franco Scoglio di Messina, in attesa del gran finale di domani sera con l’ultima tappa sempre nella città siciliana.

Una tournée estiva ricca di sorprese, che ha preso il via lo scorso 21 giugno con la data zero di Lignano Sabbiadoro e proseguita con le date di Napoli, Roma, Bologna, Torino, Milano, Padova e Messina. Ma non finisce qui perché, dopo il ciclo di stadi, il cantante sarà impegnato in due nuove tournée, una nazionale ed una europea, a partire dal prossimo ottobre.

Si parte con il tour nei palazzetti programmato tra ottobre e novembre con le date di Conegliano (data zero), Torino, Milano, Pesaro, Casalecchio di Reno, Firenze, Eboli e Roma. A seguire i concerti internazionali, con un tour che toccherà le grandi arene europee nelle città di Ginevra, Stoccarda, Düsseldorf, Zurigo, Francoforte, Monaco di Baviera, Bruxelles, Utrecht, Parigi, Esch-sur-Alzette – Lussemburgo, Londra e Madrid.

Scaletta concerto Marco Mengoni a Messina: l’ordine dei brani

Intanto cresce la curiosità dei fan attorno alla scaletta del concerto di Marco Mengoni allo Stadio Franco Scoglio di Messina di questa sera, mercoledì 23 luglio 2025. La sequenza di brani proposta in questo tour è la seguente e, anche per questa sera, non dovrebbe subire cambiamenti:

