Scaletta concerto Marco Mengoni a Messina di stasera, giovedì 24 luglio 2025: gran finale di tour, il possibile ordine delle canzoni

Marco Mengoni, gran chiusura del tour negli stadi questa sera a Messina

Il gran finale per il tour estivo di Marco Mengoni negli stadi si celebra questa sera, giovedì 24 luglio 2025, con l’ultima tappa in scena allo Stadio Franco Scoglio di Messina, dove già si è esibito nella serata di ieri. Si conclude così una tournée di grandissimo successo che l’ha visto esibirsi nei principali stadi di tutta Italia, dalla data zero di Lignano Sabbiadoro lo scorso 21 giugno, per poi passare a Napoli, Roma, Bologna, Torino, Milano, Padova e Bari.

È un 2025 ricco di impegni in agenda per il cantante di Ronciglione che, dopo gli stadi estivi, tornerà ad esibirsi dal vivo con una tournée nei palazzetti tra ottobre e novembre; a seguire, volerà in giro per l’Europa per un tour internazionale che tocca le principali città europee, tra cui Ginevra, Zurigo, Francoforte, Bruxelles, Londra, Parigi, Madrid e non solo.

Nel frattempo il cantante resta protagonista dell’estate 2025 con il tormentone Sto bene al mare, realizzato in collaborazione con Sayf e Rkomi e diventato una vera e propria hit radiofonica.

Scaletta concerto Marco Mengoni a Messina: stasera chiude il tour

Ma quale sarà la scaletta del concerto di Marco Mengoni a Messina di questa sera, giovedì 24 luglio 2025? In vista del gran finale del tour negli stadi, non dovrebbero esserci particolari cambiamenti rispetto alla sequenza di canzoni proposta nelle precedenti date del tour, compreso ieri sera. Dunque, dovrebbe essere la seguente:

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Sai che

La valle dei Re + cover Black Hole Sun

Non me ne accorgo

Tutti hanno paura

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Fuoco di paglia

Cambia un uomo

Luce

Proteggiti da me

In due minuti + cover Stay

Un’altra storia

Cover Try Again + Tonight

Hola + cover Mi fido di te

Due vite

L’essenziale + cover Ordinary World

Cover Ready or not + Mi fiderò

La Casa Azul

Onde

Un fiore contro il diluvio

Proibito

Appunto 5: Non sono questo

Incenso

Mandare tutto all’aria

Pazza musica

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Sto bene al mare

Esseri umani