Chi ha avuto la fortuna di prendere parte ad una delle varie tappe del suo splendido tour negli stadi assicura emozioni senza confini veicolate unicamente dalla bellezza delle sue canzoni e dal suo stile unico nel panorama italiano; ragione più che valida per approfondire la scaletta concerto Marco Mengoni a Milano oggi 13 luglio 2025 presso lo stadio San Siro. Alla scala del calcio arriva la voce per eccellenza, forse l’artista più altisonante dell’attuale panorama italiano. Come anticipato, è nel pieno di un tour mozzafiato per i principali stadi del nostro Paese; uno spettacolo non solo in termini canori ma anche scenografici come testimoniato dagli show degli scorsi giorni presso il Diego Armando Maradona e lo stadio Olimpico di Torino, così come al Dall’Ara di Bologna.

Insomma, fan in fermento e desiderosi di conoscere tutte le canzoni previste dalla scaletta concerto Marco Mengoni a Milano oggi 13 luglio 2025 presso lo stadio San Siro. Come visto per le precedenti uscite live, il cantautore di Ronciglione è pronto a servire una struttura decisamente particolare per quanto riguarda l’andamento dello show. In stile ‘tragedia greca’, l’ordine dei brani sarà scandito da Prologo, Parodo, Episodi, Stasimi, Esodo e Catarsi finale; insomma, un modo per rendere ancor più speciale e suggestivo il passaggio da una canzone all’altra.

Scaletta concerto Marco Mengoni oggi 13 luglio 2025: lo show a Milano presso lo stadio San Siro

Da ‘L’Essenziale’ a ‘Guerriero’, passando per ‘No stress’ e ‘Proteggiti da me’; una scaletta concerto Marco Mengoni a Milano – oggi 13 luglio 2025 allo stadio San Siro – che include i grandi successi del passato ma anche le hit recenti. Un percorso all’insegna della musica che racconta primi passi, ascesa e consacrazione; il tutto condito da outfit visionari e scenografie mozzafiato. Emozioni assicurate, così come la qualità dal punto di vista dell’entertainment.

SCALETTA

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Sai che

La valle dei re

Black Hole Sun

Non me ne accorgo

Tutti hanno paura

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Fuoco di paglia

Cambia un uomo

Luce

Proteggiti da me

In due minuti

Un’altra storia

Tonight

Hola

Due vite

L’essenziale

Mi fiderò

La Casa Azul

Onde

Un fiore contro il diluvio

Proibito

Incenso

Mandare tutto all’aria

Pazza musica

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Sto bene al mare

Esseri umani