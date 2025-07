Concerto Marco Mengoni a Torino scaletta: oggi 9 luglio 2025, tutte le canzoni scelte per lo show di questa sera.

Un successo inarrestabile, un’ascesa consacrata e confermata dai ripetuti sold out presso tutti i principali stadi italiani; Marco Mengoni prosegue il suo magnifico tour e la prossima tappa – questa sera, 9 luglio 2025 – è lo stadio Olimpico di Torino. Il cantautore di Ronciglione si appresta ad emozionare ed emozionarsi con l’ennesimo bagno di folla a pochi giorni dal fragoroso spettacolo osservato al Dall’Ara di Bologna. Non mancheranno ancora una volta scenografie mozzafiato, immagini che amplificano ulteriormente il significato intrinseco delle sue canzoni che puntualmente vengono poi assorbite dai fan con percezione soggettiva e totale immedesimazione. Non a caso, fulcro della curiosità è la scaletta concerto Marco Mengoni a Torino – presso lo stadio Olimpico – perchè proprio dai brani scelti si può intuire il livello emozionale dello show.

Come già visto nelle precedenti esibizioni live, la scaletta concerto Marco Mengoni a Torino oggi 9 luglio 2025 presso lo stadio Olimpico segue la scia di questo splendido tour negli stadi italiani. Gli ultimi successi avranno ovviamente largo spazio ma il cantautore di Ronciglione, come sempre, includerà anche brani che hanno propiziato e amplificato il suo successo e l’amore del pubblico che puntualmente si immedesima nelle innumerevoli storie veicolare dalla sua arte.

Anche per i fan torinesi lo show presso lo stadio Olimpico seguirà la struttura già congeniata della tragedia greca; la scaletta concerto Marco Mengoni a Torino – oggi 9 luglio 2025 – si divide infatti in: prologo, parodo, episodi, stasimi, esodo, catarsi e bis. Insomma, una formula ancora più suggestiva per offrire ai fan uno spettacolo ancor più unico. Da ‘Ti ho voluto bene veramente’ a ‘La valle dei re’, passando per ‘Tutti hanno paura’, ‘No stress’ e ‘Voglio’; vediamo dunque la totalità delle canzoni scelte da Marco Mengoni per questa nuova tappa del suo splendido tour.

SCALETTA

PROLOGO:

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Sai che

PARODO:

La valle dei re

Non me ne accorgo

Tutti hanno paura

No stress

Voglio

Muhammad Ali

EPISODI:

Fuoco di paglia

Cambia un uomo

Luce

Proteggiti da me

In due minuti

Un’altra storia

Tonight

Hola

STASIMI:

Due vite

L’essenziale

Mi fiderò

La casa Azul

Onde

Unatoka Wapi

ESODO:

Un fiore contro il diluvio

Proibito

Non sono questo

Incenso

CATARSI:

Mandare tutto all’aria

Pazza musica

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

BIS:

Sto bene al mare

Esseri umani