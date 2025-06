Scaletta concerto Marco Mengoni allo Stadio Maradona di Napoli di stasera, giovedì 26 giugno 2025: apre "Ti ho voluto bene veramente", chiude "Esseri umani"

Marco Mengoni in concerto stasera allo Stadio Maradona di Napoli

Questa sera, giovedì 26 giugno 2025, va in scena allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli una nuova tappa del tour di Marco Mengoni. La tournée estiva del cantante negli stadi di tutta Italia ha preso il via lo scorso 21 giugno con la data zero di Lignano Sabbiadoro, attesissima dai fan.

Scaletta concerto Marco Mengoni a Lignano Sabbiadoro, 21 giugno 2025/ Possibile ordine canzoni

Dopo la tappa napoletana, il tour prosegue con le date di Roma, Bologna, Torino, Milano, Padova e Bari, sino all’ultimo appuntamento allo stadio di Messina il 24 luglio.

Già la data zero di Lignano ha alimentato l’entusiasmo dei fan attorno alla tournée di Mengoni negli stadi: uno show a tutto tondo che concentra musica, spettacolo e spunti di riflessione, in un viaggio emozionale lungo la sua carriera artistica e le canzoni del suo repertorio di ieri e di oggi.

Marco Mengoni, chi è?/ Dai grandi successi al dolore per la scomparsa di mamma: "Sto lavorando emotivamente"

Non mancano ovviamente i suoi ultimi successi discografici, da Mandare tutto all’aria a Sto bene al mare, quest’ultima cantata in collaborazione con Sayf e Rkomi e già proiettata tra i tormentoni dell’estate 2025.

Scaletta concerto Marco Mengoni: apertura con Ti ho voluto bene veramente

Grande curiosità anche attorno alla scaletta del concerto di Marco Mengoni allo Stadio Maradona di Napoli, in programma questa sera, giovedì 26 giugno 2025. L’ordine dei brani potrebbe rispecchiare quello proposto in precedenza alla data zero di Lignano Sabbiadoro che, salvo modifiche all’ultimo, dovrebbe essere il seguente:

Marco Mengoni, chi è il fidanzato?/ Dal misterioso Lorenzo all'amara rivelazione: "Non riesco più ad amare"