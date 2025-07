Scaletta concerto Marco Mengoni allo Stadio Olimpico di Roma stasera, mercoledì 2 luglio 2025: non manca l'ultima hit "Sto bene al mare"

Marco Mengoni in concerto stasera allo Stadio Olimpico di Roma

Il grande appuntamento per i fan romani è arrivato, con l’attesissimo concerto di Marco Mengoni allo Stadio Olimpico di Roma in programma questa sera, mercoledì 2 luglio 2025. È la nuova tappa della tournée iniziata lo scorso 21 giugno con la data zero di Lignano Sabbiadoro, che ha preannunciato al pubblico lo spettacolo musicale e la scaletta delle canzoni che sta portando e porterà in queste settimane negli stadi di tutta Italia.

Marco Mengoni, haters insultano i suoi outfit: la risposta choc sul palco di Napoli/ Il video è virale

Data non esente da alcune critiche mosse dal web per gli outfit esibiti sul palco dal cantante, critiche alle quali lui stesso ha ironicamente risposto a gran voce durante la precedente data di Napoli.

Stasera l’appuntamento è fissato nella Capitale e i fan sono in trepidazione per l’inizio del concerto, programmato intorno alle ore 21.00. Dopo Roma, Mengoni sarà in scena a Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari e Messina, dove chiuderà il tour negli stadi il prossimo 24 luglio.

Scaletta concerto Marco Mengoni allo Stadio Maradona di Napoli, 26 giugno 2025/ Chiude "Esseri umani"

Ma non finisce qui perché in autunno prenderà il via il tour nei palazzetti, in partenza da Torino e in chiusura a Roma, sino al tour europeo che lo vedrà impegnato tra novembre e dicembre a Ginevra, Monaco, Bruxelles, Parigi, Madrid e non solo.

Scaletta concerto Marco Mengoni a Roma: anche l’ultima hit Sto bene al mare

Per i più curiosi è invece ora tempo di scoprire la scaletta del concerto di Marco Mengoni di stasera, mercoledì 2 luglio 2025, allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo le prime date, l’ordine delle canzoni non dovrebbe subire significative variazioni e dovrebbe dunque essere il seguente:

Scaletta concerto Marco Mengoni a Lignano Sabbiadoro, 21 giugno 2025/ Possibile ordine canzoni