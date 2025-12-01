La scaletta del concerto di Marracash a Casalecchio di Reno di stasera 1 dicembre 2025: la lista delle possibili canzoni
Uno dei grandi artisti in grado di fare sold-out e che non ha bisogno di andare al Festival di Sanremo per vendere qualche biglietto in più è Marracash e i suoi fan lo seguono ovunque si esibisca. E stasera 1 dicembre 2025 ci sarà il suo concerto a Casalecchio di Reno, e il pubblico sarà numerosissimo come in tutte le altre date precedenti.
Di recente il cantante se n’è uscito con un suo libro dove ha parlato della sua ex fidanzata Elodie (che è in concerto a Torino proprio stasera) dicendo che si sono innamorati subito e che si supportavano a vicenda. Peccato che poi le cose non siano andate nel migliore dei modi. Hanno cercato di salvare tutto il salvabile, ma quando lei è stata pizzicata con un altro per lui il mondo è crollato. Ora lei si è rifatta una vita con Andrea Iannone.
Marracash, scaletta concerto 1 dicembre 2025: tutte le sue canzoni
Ecco, quindi, la possibile scaletta del concerto di Marracash di stasera 1 dicembre 2025 salvo imprevisti e cambi in corsa:
– POWER SLAP
– GLI SBANDATI HANNO PERSO
– VITTIMA
– Salvador Dalì
– SPORT – I muscoli
– G.O.A.T. – Il cuore
– BODY PARTS – I denti
– Bastavano le briciole
– 15 piani
– FACTOTUM
– Laurea ad honorem
– PENTOTHAL
– Io
– Dubbi
– MADAME – L’anima
– Nemesi
– QUALCOSA IN CUI CREDERE – Lo scheletro
– CRASH
– Loro
– Cosplayer
– POCO DI BUONO – Il fegato
– È FINITA LA PACE
– Crazy Love
– CRUDELIA – I nervi
– Niente canzoni d’amore
– LEI
– BRAVI A CADERE – I polmoni
– Nulla accade
– ∞ Love
– HAPPY END
– 64 barre di paura