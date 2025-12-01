La scaletta del concerto di Marracash a Casalecchio di Reno di stasera 1 dicembre 2025: la lista delle possibili canzoni

Uno dei grandi artisti in grado di fare sold-out e che non ha bisogno di andare al Festival di Sanremo per vendere qualche biglietto in più è Marracash e i suoi fan lo seguono ovunque si esibisca. E stasera 1 dicembre 2025 ci sarà il suo concerto a Casalecchio di Reno, e il pubblico sarà numerosissimo come in tutte le altre date precedenti.

Di recente il cantante se n’è uscito con un suo libro dove ha parlato della sua ex fidanzata Elodie (che è in concerto a Torino proprio stasera) dicendo che si sono innamorati subito e che si supportavano a vicenda. Peccato che poi le cose non siano andate nel migliore dei modi. Hanno cercato di salvare tutto il salvabile, ma quando lei è stata pizzicata con un altro per lui il mondo è crollato. Ora lei si è rifatta una vita con Andrea Iannone.

Marracash, scaletta concerto 1 dicembre 2025: tutte le sue canzoni

Ecco, quindi, la possibile scaletta del concerto di Marracash di stasera 1 dicembre 2025 salvo imprevisti e cambi in corsa:

– POWER SLAP

– GLI SBANDATI HANNO PERSO

– VITTIMA

– Salvador Dalì

– SPORT – I muscoli

– G.O.A.T. – Il cuore

– BODY PARTS – I denti

– Bastavano le briciole

– 15 piani

– FACTOTUM

– Laurea ad honorem

– PENTOTHAL

– Io

– Dubbi

– MADAME – L’anima

– Nemesi

– QUALCOSA IN CUI CREDERE – Lo scheletro

– CRASH

– Loro

– Cosplayer

– POCO DI BUONO – Il fegato

– È FINITA LA PACE

– Crazy Love

– CRUDELIA – I nervi

– Niente canzoni d’amore

– LEI

– BRAVI A CADERE – I polmoni

– Nulla accade

– ∞ Love

– HAPPY END

– 64 barre di paura

