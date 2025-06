Concerto Marracash a Roma scaletta oggi 30 giugno 2025 allo stadio Olimpico: tutte le canzoni iconiche del rapper.

Un tour negli stadi che ha fatto registrare numeri da capogiro; un percorso prossimo alla conclusione ma non prima di aver toccato due tappe iconiche. Questa sera – dopo il fragoroso successo allo stadio San Siro di Milano – Marracash sarà in concerto allo stadio Olimpico di Roma, 30 giugno 2025; antipasto della chiusura prevista per il prossimo 5 luglio presso lo stadio San Filippo di Messina. Il pubblico della Capitale sta assediando proprio in queste ore la struttura sportiva in attesa di vedere lo spettacolo che divamperà sul palco questa sera. Oggetto di particolare interesse è la scaletta concerto Marracash a Roma – oggi 30 giugno 2025 – che con buone probabilità oltre a presentare un excursus dei tanti successi storici sarà particolarmente fondato sull’ultimo album dell’artista.

Scaletta concerto Marracash allo Stadio San Siro, 26 giugno 2025/ "Nulla accade" e "Vittima" tra i brani

Più di 20 tracce, uno show che potrebbe includere ospiti inattesi e momenti catartici che spesso animano le sue esibizioni live; la scaletta concerto Marracash a Roma oggi 30 giugno 2025 segue la falsariga di un tour negli stadi che ha confermato il rapper come uno degli artisti più emblematici del genere di riferimento. C’è lo spirito underground ma anche una spiccata atmosfera intimista; viaggi riflessivi e storie che impattano sull’emotività degli appassionati. Sfumature che riguardano soprattutto l’ultimo album di Marracash: E’ finita la pace.

Scaletta concerto Marracash allo Stadio San Siro, 25 giugno 2025/ Il rapper sbarca a Milano, tutte le canzoni

Scaletta concerto Marracash a Roma: le hit del rapper oggi allo stadio Olimpico 30 giugno 2025

Da ‘Power Slap’ a ‘Happy End’, passando per ‘Goat’ e ‘Body Parts’; la scaletta concerto Marracash a Roma – oggi, 30 giugno 2025 – presso lo stadio Olimpico passa in rassegna le hit più riconoscibili del rapper e, come anticipato, l’ultimo lavoro discografico. E’ finita la pace ha sbancato classifiche, vendite e streaming; fattore che ha inciso ulteriormente sui sold out inanellati nel corso di questo tour negli stadi e ovviamente anche per l’appuntamento di questa sera. Tuffiamoci ora nelle scelte canore del rapper che si appresta a concludere – con le ultime due tappe – questo tour mozzafiato.

Scaletta concerto Marracash allo Stadio Maradona di Napoli, 10 giugno 2025/ Da Bravi a cadere a Love

SCALETTA

Power slap

Gli sbandati hanno perso

Vittima

Sport

Cliffhanger

Goat

Body parts

Bastavano le briciole

Noi

Factotum

Laurea ad honorem

Pentothal

Io

Dubbi

Madame – L’anima

Nemesi

Brivido

QUalcosa in cui credere

Crash

Loro

Quelli che non pensano

Cosplayer

Poco di buono

E’ finita la pace

Crazy love

Crudelia

Niente canzoni d’amore

Mi sono innamorato di un AI

Lei

Bravi a cadere

Nulla accade

Love

Happy end