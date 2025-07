Concerto Marracash a Messina scaletta oggi 5 luglio 2025 allo stadio Olimpico: tutte le canzoni che canterà il rapper

Ultima tappa per il tour negli stadi di Marracash, che chiude il suo “Marra Stadi 2025” con il concerto di oggi, sabato 5 luglio 2025, a Messina, presso lo Stadio San Filippo – Franco Scoglio. Uno show attesissimo, che segna il culmine di un percorso partito a giugno e che ha visto il rapper milanese infiammare le arene italiane da nord a sud. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21:00, con apertura dei cancelli già nel tardo pomeriggio per consentire l’accesso ai fan. Lo stadio, situato nella zona sud della città, sarà raggiungibile grazie a un piano speciale dei trasporti pubblici locali, con navette dell’ATM in partenza dalla Stazione Centrale e dallo ZIR per facilitare l’arrivo del pubblico.

I biglietti per la data messinese sono andati quasi tutti esauriti, segnando una perfetta conclusione per un tour pieno di successi per il rapper. Come già accaduto a Roma, Milano, Napoli e Torino, anche a Messina Marracash proporrà uno spettacolo diviso in sei atti narrativi, con scenografie immersive, la presenza sul palco di robot giganteschi, otto ballerini, una band dal vivo e la partecipazione dell’attrice Matilda De Angelis, che accompagna lo show con interventi narrativi. Presente anche Madame, che ha affiancato Marracash in tutte le date.

Scaletta Concerto Marracash a Messina: ordine canzoni

La scaletta del concerto di Marracash a Messina seguirà quella già proposta nelle altre tappe del tour “Marra Stadi 2025”, articolata in sei atti che rappresentano le diverse sfaccettature dell’identità dell’artista. Un racconto musicale che unisce i brani tratti da Persona, Noi, loro, gli altri ed È finita la pace, l’ultimo album pubblicato nel 2024.

Questi i brani che Marracash dovrebbe eseguire anche nella data conclusiva del tour:

POWER SLAP

GLI SBANDATI HANNO PERSO

VITTIMA

SPORT – I MUSCOLI

CLIFFHANGER

G.O.A.T. – IL CUORE

BODY PARTS – I DENTI

BASTAVANO LE BRICIOLE

NOI

FACTOTUM

LAUREA AD HONOREM

PENTOTHAL

IO

DUBBI

MADAME – L’ANIMA (con Madame)

NEMESI

BRIVIDO

QUALCOSA IN CUI CREDERE – LO SCHELETRO

CRASH

LORO

QUELLI CHE NON PENSANO – IL CERVELLO

COSPLAYER

POCO DI BUONO – IL FEGATO

È FINITA LA PACE

CRAZY LOVE

CRUDELIA – I NERVI

NIENTE CANZONI D’AMORE

MI SONO INNAMORATO DI UN AI

LEI

BRAVI A CADERE – I POLMONI

NULLA ACCADE

∞ LOVE

HAPPY END

