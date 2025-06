Marracash negli stadi: stasera il concerto al Maradona di Napoli

Quella del 2025 è un’estate di grandi concerti ed esperienze live e non mancherà anche la musica di Marracash, pronto ad infiammare tutta Italia con il suo primo storico tour negli stadi. Dopo la prima data a Bibione dello scorso 6 giugno, il rapper prosegue il suo tour con un’altra attesissima data questa sera, martedì 10 giugno 2025, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli; il tour proseguirà facendo poi tappa a Torino, Milano, Roma e Messina, dove andrà in scena l’ultima data il prossimo 5 luglio.

Il Marra stadi, così è stato ribattezzato il tour, regala a Marracash un record davvero prestigioso: è infatti il primo rapper italiano nella storia a fare un tour interamente negli stadi. L’occasione è ghiotta, per i fan che hanno acquistato i biglietti dei concerti, per assistere ad uno spettacolo unico in cui non mancheranno le grandi hit della sua carriera, oltre a diversi brani tratti dal suo ultimo album in studio È finita la pace, inclusi i singoli Gli sbandati hanno perso e Lei.

Scaletta concerto Marracash: le canzoni live al concerto di Napoli

Ma qual è la scaletta del concerto di Marracash allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli in programma questa sera, martedì 10 giugno 2025? In merito non sono state fornite comunicazioni ufficiali, ma è ampiamente probabile che l’ordine dei brani in scaletta assomiglierà molto a quello della prima data di Bibione, dunque la sequenza di canzoni potrebbe essere la seguente:

Power Slap

Gli sbandati hanno perso

Vittima

Sport

Cliffhanger

Goat

Body Parts

Bastavano le briciole

Noi

Factotum

Laurea ad honorem

Pentothal

Io

Dubbi

L’anima

Nemesi

Brivido

Qualcosa in cui credere

Crash

Loro

Quelli che non pensano

Cosplayer

Poco di buono

È finita la pace

Per il tuo bene (solo Madame)

Crazy Love

Crudelia

Niente canzoni d’amore

Mi sono innamorato di un AI

Lei

Bravi a cadere

Nulla accade

Love

Happy End