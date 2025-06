Scaletta concerto Marracash di stasera, giovedì 26 giugno 2025, allo Stadio San Siro di Milano: il rapper fa il bis dopo il grande show di ieri sera!

Marra Stadi, stasera il bis di Marracash allo Stadio San Siro di Milano

Lo Stadio San Siro si prepara ad accogliere nuovamente lo show di Marracash che questa sera, giovedì 26 luglio 2025, fa il bis a Milano con il suo Marra Stadi dopo il grandissimo successo di ieri sera.

Una doppietta nel capoluogo lombardo carica di adrenalina ed entusiasmo da parte dei fan che, in questo tour, stanno riempiendo gli stadi di tutta Italia per non perdersi i concerti in programma; dopo le date di Bibione, Napoli, Torino e la doppietta a San Siro tra ieri e oggi, il rapper proseguirà con le ultime date a Roma e Messina.

Scaletta concerto Marracash allo Stadio San Siro, 25 giugno 2025/ Il rapper sbarca a Milano, tutte le canzoni

Chi ieri sera è stato a San Siro ha potuto assistere ad un concerto sorprendente, celebrativo della ricca carriera di Marracash grazie alle canzoni del passato e del presente.

Ampio spazio è stato dato anche alle canzoni dei suoi ultimi dischi in studio, Persona, Noi, loro, gli altri e È finita la pace, che hanno riscosso ampio successo. Immancabile anche a Milano Madame, ospite fissa del Marra Stadi, che ha duettato con il rapper sulle note de L’anima e ha cantato anche Per il tuo bene.

Scaletta concerto Marracash allo Stadio Maradona di Napoli, 10 giugno 2025/ Da Bravi a cadere a Love

Scaletta concerto Marracash a San Siro: torna ospite Madame

Per quel che riguarda la scaletta del concerto di Marracash allo Stadio San Siro di Milano di questa sera, giovedì 26 giugno 2025, non dovrebbero esserci particolari cambiamenti rispetto alla data di ieri. L’ordine dei brani dovrebbe dunque essere il seguente:

Power slap

Gli sbandati hanno perso

Vittima

Sport – I muscoli

Cliffhanger

G.o.a.t.

Body parts

Bastavano le briciole

Noi

Factotum

Laurea ad honorem

Pentothal

Io

Dubbi

L’anima (con Madame)

Nemesi

Brivido

Qualcosa in cui credere

Crash

Loro

Quelli che non pensano

Cosplayer

Poco di buono

È finita la pace

Per il tuo bene, cantata da Madame

Crazy love

Crudelia

Niente canzoni d’amore

Mi sono innamorato di un AI

Lei

Bravi a cadere

Nulla accade

Love

Happy end

