Scaletta concerto Modà a Cagliari in programma questa sera, sabato 28 giugno giugno 2025: ecco i brani immancabili

I Modà sbarcano a Cagliari coi loro grandi successi: ecco la scaletta del concerto

Questa sera, sabato 28 giugno, i Modà vanno in scena a Cagliari, con un concerto imperdibile per i fan di Kekko Silvestre e la sua band. La scaletta prevede gran parte dei successi realizzati in carriera da parte dei Modà, reduci dallo splendido bagno di folla a San Siro. Quello di questa sera a Cagliari è l’ultimo grande appuntamento estivo per Francesco Silvestre, che tornerà in pista in autunno. I Modà sono tornati e non vedono l’ora di riabbracciare i fan sparsi in giro per l’Italia, con un concerto che canta amore, passione, romanticismo, cadute e risalite.

Scaletta concerto Modà a San Siro, 12 giugno 2025/ Non mancheranno "La notte" e "Come un pittore"!

“Sembrava impossibile tornare a San Siro per tutte le problematiche di salute che abbiamo vissuto negli ultimi anni, ma il pubblico ci ha abbracciato e ci ha fatto capire che non c’è mai una fine”, ha raccontato Kekko dei Modà alla Nuova Sardegna in vista del concerto di stasera.

Modà, ecco la scaletta del concerto a Cagliari: Kekko apre con Tutto non è niente, chiusura con Viva i Romantici

E la scaletta del concerto dei Modà a Cagliari? Non ci sono ufficialità in merito, ma dovrebbe ricalcare fedelmente quella di Milano. Un concerto relativamente breve ma molto intenso, con Kekko e i Modà che hanno dato tutto. La canzone di apertura dovrebbe essere Tutto non è niente, mentre in chiusura l’immancabile Viva i Romantici.

Come sta Kekko dei Modà? Paura dopo la caduta all'Ariston/ "Devo rinunciare a tutti gli impegni"

Nel mezzo tanti brani molto cari ai fan, tra cui Sono già solo, Non ti mancherà mai il mare, Cuore e vento, Non è mai abbastanza, Salvami, Anche stasera, Quel sorriso in volto, Quelli come me, Non ti dimentico, Tappeto di fragole, La notte, Come un pittore, Arriverà e In tutto l’universo, brano dedicato alla fidanzata Laura. Insomma, l’attesa è praticamente finita. I Modà sono pronti a conquistare Cagliari.