Concerto Modà a San Siro: la band si esibisce questa sera

Prende il via questa sera La notte dei romantici – Il tour, la nuova tournée italiana dei Modà che proprio nella giornata di oggi, giovedì 12 giugno 2025, sbarca allo stadio San Siro di Milano. Un palcoscenico che la band capitanata da Kekko Silvestre ha già calcato in passato, regalando al pubblico grandissime emozioni; la prima volta allo stadio meneghino fu nel 2014, anno in cui si esibirono per la prima volta negli stadi, per poi replicare nel 2016 con una doppia data a giugno che andò sold out.

I Modà tornano a San Siro questa sera ma la loro musica live non si fermerà: per il 28 giugno è infatti prevista un’altra data, all‘Arena Fiera di Cagliari, sino al tour nei palazzetti in programma per il prossimo autunno, tra ottobre e dicembre, che toccherà numerose città italiane, partendo il 30 ottobre a Padova, passando per Roma, Casalecchio di Reno, Firenze, Bari e chiudendo con Torino il 2 dicembre. Sul palcoscenico i grandi successi del loro repertorio compresi i singoli tratti dall’ultimo album in studio, 8 canzoni, pubblicato lo scorso febbraio.

Scaletta concerto Modà a San Siro: da Tutto non è niente a Viva i romantici

Entrando nel merito della scaletta del concerto dei Modà allo stadio San Siro di questa sera, giovedì 12 giugno 2025, non è ufficiale l’ordine di uscita delle canzoni che, come riportato da Fanpage, potrebbe essere il seguente: