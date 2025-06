Scaletta concerto Pinguini Tattici Nucleari alla Visarno Arena di Firenze stasera, mercoledì 25 giugno 2025: non mancano Ricordi, Ridere e Pastello bianco

Scaletta concerto Pinguini Tattici Nucleari alla Visarno Arena di Firenze

Anche i Pinguini Tattici Nucleari scaldano l’estate 2025 con il loro Hello World Tour, che sta facendo tappa negli stadi italiani con spettacoli dal vivo da togliere il fiato.

Ogni concerto è un evento a sé e racchiude la storia artistica della band bergamasca fondata nel 2010, attraverso concerti che concentrano le hit del passato e i più recenti successi, strizzando anche l’occhio all’intelligenza artificiale per rendere i loro show interattivi e sorprendenti per il pubblico.

Questa sera, mercoledì 25 giugno 2025, i Pinguini Tattici Nucleari fanno tappa alla Visarno Arena di Firenze prima di chiudere il proprio tour allo stadio Maradona di Napoli il 28 giugno e allo stadio Olimpico di Roma il 4 luglio; in precedenza, invece, si sono esibiti a Reggio Emilia, Milano (con una doppia data a San Siro), Treviso, Torino e Ancona.

La band è reduce dal grande successo del loro ultimo album in studio intitolato Hello World, contenente i singoli Romantico ma muori, Islanda e Bottiglie vuote, cantata in collaborazione con Max Pezzali.

Scaletta concerto Pinguini Tattici Nucleari: Hello World in apertura

La curiosità dei fan, ovviamente, è legata anche alla scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari di questa sera, mercoledì 25 giugno 2025, alla Visarno Arena di Firenze. Tra presente e passato, tra le canzoni che hanno accompagnato i loro primi anni di carriera e le ultimissime hit, la band dovrebbe proporre il seguente ordine di brani:

