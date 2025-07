Concerto Pinguini Tattici Nucleari a Roma scaletta 4 luglio 2025: la band chiude il tour estivo allo stadio Olimpico.

L’ultimo bagliore d’estate all’insegna della loro musica; allo stadio Olimpico di Roma si spengono i riflettori sul tour 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari. La band di Riccardo Zanotti ha dimostrato ancora una volta di essere tra le realtà più vive e seguite della musica italiana degli ultimi anni; una crescita poderosa testimoniata dalla presenza di ben 4 album contemporaneamente in classifica, dai copiosi sold out per tutti gli eventi live di questa stagione e dai numeri da capogiro in termini di streaming. Ora, con la scaletta concerto Pinguini Tattici Nucleari a Roma oggi 4 luglio 2025 c’è ancora un regalo da scartare per il pubblico della Capitale e che vale come piacevole chiusura di uno splendido viaggio in compagnia della musica.

I Pinguini Tattici Nucleari sono reduci da un’altra tappa iconica, quella allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; un’esperienza unica e che rappresentava un vero e proprio sogno per la band come confessato da Riccardo Zanotti: “Era uno dei nostri obiettivi degli ultimi anni”. Ora, dopo aver fatto ballare, piangere e ridere i fan della Campania, i riflettori si accendono sullo stadio Olimpico per la scaletta concerto Pinguini Tattici Nucleari a Roma oggi 4 luglio 2025.

Scaletta concerto Pinguini Tattici Nucleari oggi 4 luglio 2025: le canzoni scelte per lo show allo stadio Olimpico di Roma

Da ‘Giovani Wannabe’ a ‘Ringo Starr’, passando per ‘Amaro’, ‘Alieni’ e ‘Bergamo’. La scaletta concerto Pinguini Tattici Nucleari a Roma oggi 4 luglio 2025 include la parte più emblematica della discografia della band; le hit che hanno dato il via libera all’ascesa e le canzoni più recenti che già sono entrate di prepotenza nella mente e nel cuore degli appassionati. Un viaggio tra gli ultimi album e tra le emozioni che hanno portato alla genesi di ogni singolo brano. Scopriamo ora nel dettaglio le canzoni scelte dalla band per lo spettacolo di questa sera presso lo Stadio Olimpico.

SCALETTA

Hello world

Giovani Wannabe

Ringo Starr

Romantico ma muori

Hold on

Ricordi

La storia infinita

Amaro

Bottiglie vuote

Alieni

Bergamo

Scrivile scemo

Antartide

Coca Zero

Lake Washington Boulevard

Piccola volpe

Islanda

Dentista Croazia

Verdura

Ridere

Migliore

Rubami la notte

Pastello bianco

Titoli di coda