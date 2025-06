Scaletta concerto Pinguini Tattici Nucleari, Hello World Tour Stadi 2025: le ultime novità

Tornano finalmente in quel di San Siro i Pinguini Tattici Nucleari con un nuovo repertorio costruito ad hoc per il loro dell’Hello World Tour Stadi 2025. Le date a Milano sono ben due, martedì 10 e mercoledì 12 giugno dove suoneranno a San Siro dopo aver fatto il pienone sabato 7 a Campovolo. La band capitanata da Riccardo Zanotti continua a macinare un successo dopo l’altro grazie all’incredibile energia in ogni canzone. Al contempo, non manca profondità, leggerezza e una buona dose di incoscienza nei testi.

Concerto Elodie a San Siro, tanti ex Amici nel corpo di ballo/ Da Megan Ria a Marisol Castellanos

I loro brani non deludono mai, e come succede a pochi, riescono sempre a sfornare hit estive di successo. Ecco perchè i loro tour vanno sempre sold out! Oggi ci concentreremo sulla data di questa sera, martedì 10 giugno, e andremo a scoprire quale sarà la Scaletta concerto dei Pinguini Tattici Nucleari con tutte le informazioni da sapere prima dell’evento nel capoluogo meneghino. Vi anticipiamo che i brani scelti saranno un mix dei loro capisaldi passati e di canzoni totalmente nuove che caratterizzano il nuovo album.

Alfonso Signorini rivuole Oriana Marzoli al Grande Fratello? "L'ho amata"/ La stoccata a Daniele Dal Moro

Scaletta concerto Pinguini Tattici Nucleari, oggi 10 giugno 2025: ordine canzoni e il brano per Giulia Tramontano

I Pinguini Tattici Nucleari tornano a Milano con una scaletta entusiasmante che prevede una serata di puro divertimento oggi 10 giugno 2025. Si parte da Bottiglie vuote fino ad arrivare a Islanda e Pastello bianco, la quale è diventata una delle canzoni più virali sui social, sottofondo di reel e TikTok di qualsiasi creator che si rispetti. In tutto ciò verrà anche cantato il brano dedicato a Giulia Tramontano e al figlio Thiago, anche lui morto per mano di Alessandro Impagnatiello nel 2023. Si intitola “Migliore” ed è diventato un brano contro la violenza sulle donne ricondiviso anche dalla sorella della vittima, Chiara.

Gianluigi Nuzzi nuovo conduttore di Pomeriggio Cinque?/ Spunta il papabile "erede" di Myrta Merlino: il rumor

Il Concerto dei Pinguini Tattici Nucleari inizierà a San Siro alle ore 20.30, sia questa sera 10 giugno che l’11. Di seguito, la scaletta prevista per oggi, salvo variazioni dovute a problemi dell’ultimo secondo:

Hello World

Giovani Wannabe

Ringo Starr

Romantico ma muori

Hold On

Ricordi

La storia infinita

Amaro

Bottiglie vuote

Alieni

Bergamo

Scrivile scemo

Antartide

Coca zero

Lake Washington Boulevard

Piccola volpe

Islanda

Medley

Dentista Croazia

Verdura

La banalità del mare

Giulia

Ridere

Migliore

Rubami la notte

Pastello bianco

Titoli di coda