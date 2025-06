Pinguini Tattici Nucleari, ecco la scaletta del concerto a Napoli: le canzoni in apertura e in chiusura per l'evento al Diego Armando Maradona

Pinguini Tattici Nucleari, cresce l’attesa per il concerto a Napoli: scaletta ricca con ospite top secret

Manca pochissimo per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari e cresce l’attesa per la scaletta ufficiale dell’evento. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni al Diego Armando Maradona, dove i Pinguini Tattici Nucleari si godranno l’abbraccio dei fan a suon di musica. Il gruppo canterà tutti i più grandi successi di carriera, trasformando la band bergamasca in un gruppo apprezzato interamente in tutto panorama musicale.

Non sono da escludere grandi ospiti per l’appuntamento napoletano, ma al momento non filtrano nomi e c’è massima attenzione per non far trapelare nulla. La scaletta ufficiale del concerto a Napoli non è stata ancora resa nota, ma possiamo attingere dalle precedenti per capire e prevedere le scelte dei Pinguini Tattici Nucleari.

Concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, ecco la possibile scaletta per l’evento al Diego Armando Maradona

Dunque, come dicevamo, la scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleare al Maradona di Napoli prevede un po’ tutti i grandi successi della band. Stando a quanto filtra in rete, basandosi anche sui precedenti concerti, l’apertura dell’evento dovrebbe essere affidata a Nello World, per proseguire poi con Giovani Wannabe e Ringo Starr. Spazio poi ad altri brani iconici dei Pinguini Tattici Nucleari, come Hold On, Ricordi e la splendida Bottiglie vuote.

Tra le altre canzoni che dovrebbero far parte della scaletta, troviamo anche Alieni, Piccola volpe, Verdura, La banalità del mare, Giulia, Ridere e Migliore. La chiusura del concerto dovrebbe avvenire invece con un trittico molto amato, vale a dire Rubami la notte, Pastello bianco e Titoli di coda. Sarà davvero questo l’ordine delle canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari? Lo scopriremo a breve.