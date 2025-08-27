Post Malone scaletta concerto a Milano oggi 27 agosto 2025: tutti i più grandi successi del rapper statunitense nell’unica tappa italiana.

Uno dei rapper più seguiti e apprezzati della scena internazionale tocca finalmente il suolo italiano; questa sera Post Malone è pronto a sbarcare presso l’ippodromo Snai San Siro per un concerto particolarmente atteso dai fan e dagli appassionati in generale. L’artista prosegue con successo il suo Big Ass World Tour e quella nel capoluogo lombardo è l’unica data disponibile nel nostro Paese; motivo in più per approfondire la scaletta concerto Post Malone a Milano oggi 27 agosto 2025.

Tutti i più grandi successi che hanno infiammato la sua carriera, al netto delle ultime hit e delle dediche nostalgiche; la scaletta concerto Post Malone a Milano oggi 27 agosto 2025 è un mix imperdibile per i fan che con buone probabilità arriveranno da diverse località d’Italia e non solo dall’hinterland milanese. Tra l’altro, nel merito del tour mondiale che vede protagonista il rapper, lo show di questa sera all’ippodromo Snai San Siro è anche l’ultima data europea della tournée che dunque si sposterà nuovamente in patria, ovvero negli USA.

Post Malone scaletta concerto oggi a Milano, 27 agosto 2025: tutte le canzoni per lo show all’ippodromo Snai San Siro

Come anticipato, la scaletta concerto Post Malone a Milano oggi 27 agosto 2025 è un vero e proprio regalo per i fan italiani; le canzoni proposte rientrano nei gusti dominanti del suo pubblico e non escludono nessuna delle fasi artistiche che lo hanno consacrato tra i rapper più in voga nella scena internazionale. Si parte con ‘Texas tea’, immancabile nei suoi show e che vale da ottima apertura; si prosegue poi con ‘Wow’, ‘Wrong ones’ e quasi due dozzine di altri brani iconici. Tuffiamoci dunque nella scaletta concerto Post Malone, pronto a deliziare il pubblico di Milano oggi 27 agosto 2025.

LA SCALETTA

Texas tea

Wow

Better now

Wrong ones

Go flex

Broken whiskey glass

Hollywood’s bleeding

I fall apart

Losers

Goodbyes

M-E-X-I-C-O

What don’t belong to me

I ain’t comin’ back

Feeling Whitney

Yours

Circles

White Iverson

Psycho

Candy paint

Finer things

Pour me a drink

Dead at the Honky Tonk

Rockstar

I had some help

Sunflower