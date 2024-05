Scaletta Concerto Radio Italia Live 2024 a Milano/ Da Alessandra Amoroso a Ultimo: tutti i nomi

Scaletta Concerto Radio Italia 2024: i nomi dei cantanti sul palco

La scaletta del concerto di Radio italia 2024 è ricca di grandi nomi, pronti ad infiammare il paldo di Piazza Duomo da cui oggi, mercoledì 14 maggio, andrà in scena l’attesissimo concerto live organizzato da Radio Italia. Come ogni anno, anche per l’edizione 2024, i cantanti più amati della musica italiana hanno accettato l’invito di Radio Italia e, nonostante la pioggia e il maltempo che ha colpito il capoluogo lombardo, questa sera regaleranno grandi emozioni sia al pubblico presente in piazza che a quello che potrà seguire l’evento in diretta televisiva e in streaming.

Da Alessandra Amoroso ad Emma e Annalisa fino a Noemi e Gianna Nannini sono diverse le donne della musica italiana che si esibiranno durante il concerto di Radio Italia Live. Non mancheranno, inoltre, due dei nomi più amati tra gli artisti uomini ovvero Geolier e Ultimo.

Scaletta Concerto Radio Italia 2024: l’ordine di uscita

Ad aprire il grande concerto di Radio Italia Live 2024 che durerà più o meno tre ore sarà Noemi a cui seguirà Gazzelle e Alessandra Amoroso. La parte centrale della serata è affidata alla musica di Emma Marrone, Mahmood, Gianni Nannini che canterà il suo nuovo disco, Io voglio te, America e Sei nell’anima e Annalisa. A chiudere la grande serata, invece, saranno Ghali, Angelina Mango e Ultimo. Ecco la scaletta in ordine di uscita:

Noemi

Gazzelle

⁠Alessandra Amoroso

Geolier

The Kolors

Emma

Mahmood

Gianna Nannini

Annalisa

Ghali

Angelina Mango

Ultimo











