Radio Italia Live 2025, oggi 27 giugno va in onda il concerto di Palermo: la scaletta, tutti i cantanti previsti e come vedere l'evento in diretta streaming

Tutto è pronto per la nuova tappa di Radio Italia Live 2025. Questa sera, 27 giugno 2025, è previsto da Palermo il nuovo concerto, che arriva dopo il successo ottenuto con la tappa di Milano. Dal Foro Italico, a partire dalle 20.40, parte uno degli eventi più apprezzati dell’estate italiana, che porta sul palcoscenico alcuni degli artisti più in voga del momento, tra brani celeberrimi e canzoni che mirano ad essere i tormentoni della nuova calda estate.

Artisti che si alterneranno sul palco sotto la guida di un team di conduttori d’eccezione, caratterizzato dalle voci più famose di Radio Italia. Parliamo di Mauro Maino, di Francesca Leto, Marco Falivelli. E ancora di Daniele Cappelletti, Giuditta Arecco, Paoletta ed Emiliano Picardi. Infine ci sarà anche il maestro di stile Enzo Miccio. La lunga lista di artisti avrà la fortuna di esibirsi con l’accompagnamento di un’orchestra, quella di Radio Italia Live, diretta dal Maestro Bruno Santori.

Qual è la scaletta di Radio Italia Live 2025 del 27 giugno e come vedere il concerto in diretta e streaming

Come accennato, tanti sono gli artisti che si esibiranno questa sera sul palco del Radio Italia Live 2025. La scaletta della serata prevede l’arrivo di Annalisa, star di questa estate con la sua ‘Maschio’, ma anche l’atteso ritorno di Blanco, che sta facendo cantare tutti con la sua ‘piangere a 90’. La scaletta prevede che sia proprio Annalisa ad iniziare la serata, seguita, appunto, da Blanco e poi da Francesco Gabbani. Sarà poi il momento di Gaia, pronta a riproporre il suo successo Sanremese ‘Chiamo io, chiami tu’. Ci saranno poi i Negramaro e Noemi, seguiti da Raf. Il fenomeno Rhove canterà il suo ultimo successo, così come poi farà Rkomi. Gran finale, poi, con Rose Villain, Tananai e i The Kolors.

Se non sarete tra i fortunati presenti al Foro Italico di Palermo, non disperate: ci sono molti modi per seguire il concerto in diretta. Sarà infatti disponibile in diretta TV su TV8 e, contemporaneamente visibile anche su Sky Uno. Chi è abbonato al servizio, potrà seguire il concerto di Palermo anche sulla piattaforma streaming Now TV. Chi è invece in auto e non può guardare lo spettacolo, potrà comunque ascoltarlo collegandosi al sito ufficiale di Radioitalia oppure tramite le app ufficiali della radio.