Scaletta Concerto Radio Italia Live 2025: chi apre il live di oggi 30 maggio 2025?

La scaletta del concerto di Radio Italia Live 2025 che ha come locazione d’eccezione la bellissima Piazza Duomo di Milano, mette d’accordo sia la generazione zeta che quella più adulta portando sul palco i grandi nomi della musica italiana sia degli ultimi anni, ma anche quelli che, da anni, scalano le classifiche con la loro musica accompagnando la vita di diverse generazioni. Come ogni anno, le voci ascoltate in radio salgono su un palco per una serata assolutamente memorabile.

Sono migliaia le persone attese sotto il Duomo per assistere alle esibizioni degli artisti più seguiti e ascoltati degli ultimi anni e che, per l’occasione, hanno deciso di esibirsi insieme ad altri colleghi per regalare una serata unica e ricca di emozioni, ma a chi toccherà l’onore di rompere il ghiaccio e dare il via alla lunga serata?

Scaletta Concerto Radio Italia Live 2025: i nomi di tutti i cantanti

La scaletta in ordine di uscire del concerto del Radio Italia Live 2025 non è stata svelata ma ci sono i nomi di tutti gli artisti che, nel corso della serata, si alterneranno sul palco di Milano regalando al pubblico presente in piazza e quello che seguirà l’evento da casa in tv o in streaming sono stati tutti annunciati e promettono di regalare diversi generi di musica. Si parte con quella delicata di Giorgia che, con la sua voce, è pronta a far venire i brividi a tutti. Giorgia, poi, lascerà il palco all’energia del rap di Fabri Fibra e Fedez che faranno cantare tutti sulle note delle loro hit.

Direttamente da Cannes dove ha partecipato al Festiva, poi, arriverà Elodie che, con le sue hit, è pronta ad alzare la temperatura del capoluogo lombardo. Spazio, poi, alla musica di Irama, Olly, Lucio Corsi, reduce dal successo ottenuto sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025 e dei Pinguini Tattici Nucleari. Non mancherà poi, la classe del sorprendente Achille Lauro, capace di evolversi con ogni brano. Infine, sul palco di Radio Italia arriveranno anche Brunori Sas e Marco Masini.