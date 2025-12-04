Scaletta concerto Salmo in programma a Milano stasera, giovedì 4 dicembre 2025: da "Conta su di me" a "Il cielo nella stanza", tutte le hit del rapper

Salmo in concerto a Milano: stasera ultima data del tour all’Unipol Forum

Sarà una serata di grande musica quella che il pubblico di Milano vivrà questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, presso l’Unipol Forum di Assago, con l’attesissimo concerto di Salmo. Il rapper è reduce da un tour di grande successo che l’ha portato ad esibirsi nei principali palazzetti in giro per tutta Italia, portando sul palco grande energia ed emozioni nonché i pezzi più pregiati del suo ricco repertorio artistico.

Dopo il debutto della tournée a Padova dello scorso 9 ottobre, il cantante si è successivamente esibito nei palazzetti di Torino, Eboli, Roma, Firenze e Casalecchio di Reno (Bologna), sino al gran finale in scena questa sera nel capoluogo lombardo.

Come sempre, secondo quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show dovrebbe avere inizio alle ore 21.00; tantissimi i brani che verranno eseguiti sul palco, inclusi numerosi pezzi del suo ultimo album in studio, intitolato Ranch e pubblicato lo scorso maggio, tra cui i singoli On Fire, Cartine corte e Conta su di me.

Scaletta concerto Salmo a Milano: tutti i brani eseguiti sul palco

Ma qual è la scaletta del concerto di Salmo a Milano questa sera, giovedì 4 dicembre 2025? L’ordine dei brani eseguiti sul palco non dovrebbe variare rispetto alle precedenti date del tour, e dunque dovrebbe essere il seguente:

On Fire

Russell Crowe

Neurologia

1984

Papparapà

Bounce!

Daytona

Il figlio del prete

PxM

Stai zitto

Cartine corte

Criminale

Sincero

Giuda

Hellvisback 2

Bye Bye

Conta su di me

90min

S.A.L.M.O.

Il cielo nella stanza

La prima volta

Crudele

Aldo ritmo

Sangue amaro

Non mi riconosco

L’alba

MARYLEAN

Lunedì

Diavolo in me

Marla / Black Widow

The Island

Death USB

Mic Check

Respira

Ho paura di uscire

Ho paura di uscire 2

Perdonami

Mammastomale

Fuori controllo