Scaletta concerto Salmo in programma a Milano stasera, giovedì 4 dicembre 2025: da "Conta su di me" a "Il cielo nella stanza", tutte le hit del rapper
Salmo in concerto a Milano: stasera ultima data del tour all’Unipol Forum
Sarà una serata di grande musica quella che il pubblico di Milano vivrà questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, presso l’Unipol Forum di Assago, con l’attesissimo concerto di Salmo. Il rapper è reduce da un tour di grande successo che l’ha portato ad esibirsi nei principali palazzetti in giro per tutta Italia, portando sul palco grande energia ed emozioni nonché i pezzi più pregiati del suo ricco repertorio artistico.
Dopo il debutto della tournée a Padova dello scorso 9 ottobre, il cantante si è successivamente esibito nei palazzetti di Torino, Eboli, Roma, Firenze e Casalecchio di Reno (Bologna), sino al gran finale in scena questa sera nel capoluogo lombardo.
Come sempre, secondo quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show dovrebbe avere inizio alle ore 21.00; tantissimi i brani che verranno eseguiti sul palco, inclusi numerosi pezzi del suo ultimo album in studio, intitolato Ranch e pubblicato lo scorso maggio, tra cui i singoli On Fire, Cartine corte e Conta su di me.
Scaletta concerto Salmo a Milano: tutti i brani eseguiti sul palco
Ma qual è la scaletta del concerto di Salmo a Milano questa sera, giovedì 4 dicembre 2025? L’ordine dei brani eseguiti sul palco non dovrebbe variare rispetto alle precedenti date del tour, e dunque dovrebbe essere il seguente:
On Fire
Russell Crowe
Neurologia
1984
Papparapà
Bounce!
Daytona
Il figlio del prete
PxM
Stai zitto
Cartine corte
Criminale
Sincero
Giuda
Hellvisback 2
Bye Bye
Conta su di me
90min
S.A.L.M.O.
Il cielo nella stanza
La prima volta
Crudele
Aldo ritmo
Sangue amaro
Non mi riconosco
L’alba
MARYLEAN
Lunedì
Diavolo in me
Marla / Black Widow
The Island
Death USB
Mic Check
Respira
Ho paura di uscire
Ho paura di uscire 2
Perdonami
Mammastomale
Fuori controllo