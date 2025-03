Scaletta concerto Sfera Ebbasta a Roma, tutte le canzoni

Grande notte a Roma con il concerto del rapper Sfera Ebbasta, il noto artista sarà protagonista al Palazzetto dello sport nella Capitale, in una serata che si preannuncia ricca di emozioni con il giovane cantante che si esibirà sulle note dei suoi brani più celebri, ripercorrendo anche le varie tappe affrontate nei giorni scorsi, presentando una scaletta non troppo distante da quella seguita nelle scorse sere nei concerti che hanno visto Sfera Ebbasta impegnato. Da Visiera a becco a BRNBQ, con possibile bis di Visiera a becco, vediamo cosa prevede la scaletta concerto Sfera Ebbasta a Roma:

Helena eliminata dal Grande Fratello?/ Il rumor: "Una talpa lo ha confidato a Beatrice Luzzi”, lei replica

Visiera a becco

Tik Tok RMX

Panette

Brutti sogni

OGNT

20 collane

Serpenti a sonagli

No champagne

Rockstar

Ricchi x sempre

Bang bang

Tran Tran

Cupido

Notti

Ciao bella

Complicato

Momenti no

Anche stasera

Gol

VDLC

15 piani

G63

Alleluia

Bottiglie Privè

XDVR

Ciny

BRNBQ

Visiera a becco

Scaletta concerto Sfera Ebbasta a Roma

L’inizio del concerto di Sfera Ebbasta a Roma è fissato intorno alle ore 21, quando il Palazzetto dello sport accoglierà l’ingresso trionfale del rapper. La scaletta concerto Sfera Ebbasta si preannuncia davvero scintillante e ricca di brani che hanno segnato il repertorio dell’artista, che nelle prossime sere si esibirà in altre date in giro per l’Italia, che lo vedranno impegnato da Casalecchio di Reno, fino alle date in programma all’Unipol Forum. Dopo la data nella Capitale, Sfera Ebbasta porterà la tournée in altre città italiane, particolarmente attese quelle di Milano: Casalecchio di Reno, Torino e Milano. Ecco tutti i prossimi appuntamenti in programma, a partire dall’appuntamento del 22 marzo, fino alla tappa dell’8 aprile nel capoluogo lombardo: