Concerto Shiva a Milano scaletta oggi 30 giugno 2025: il rapper pronto a dominare la scena sul palco del Forum di Assago.

Solo qualche settimana fa ha sbaragliato le classifiche con il nuovo album ‘Santana Money Gang’, ora è pronto a salire sul palco del Forum di Assago per regalare ai fan attimi di adrenalina pura all’insegna della musica. La scaletta concerto Shiva a Milano oggi 30 giugno 2025 ha fatto registrare l’ennesimo sold out per il rapper, protagonista con il suo Angels&Demons Tour. La tappa nel capoluogo lombardo è tra l’altro duplice dato che per domani – 1 luglio – è previsto un bis altrettanto atteso da parte dei fan di Shiva.

Come anticipato, la parte più ‘bollente’ della scaletta concerto Shiva a Milano – oggi 30 giugno 2025 – non riguarda le temperature torride bensì il nuovo album ‘Santana Money Gang’. Buona parte delle canzoni in lista riguarda infatti l’ultimo progetto discografico del rapper che ovviamente, in linea con le ultime esibizioni live, porterà sul palco del Forum di Assago anche buona parte dei grandi successi che hanno fatto da base alla sua carriera in costante ascesa.

Scaletta concerto Shiva a Milano: il rapper oggi sul palco del Forum di Assago, 30 giugno 2025

Da ‘Take 5’ a ‘Non è easy’, passando per ‘Giuro su Dio’ a ‘Rollie AP’; queste alcune delle canzoni che andranno ad alimentare lo show previsto dalla scaletta concerto Shiva a Milano oggi 30 giugno 2025 presso il Forum di Assago. I brani prescelti garantiscono un perfetto mix tra passato e presente del rapper che, oltre agli omaggi canori, regalerà come sempre prestazioni mozzafiato anche dal punto di vista interpretativo e scenografico.

Di seguito, la possibile scaletta concerto Shiva a Milano – presso il Forum di Assago – oggi 30 giugno 2025.

SCALETTA

Take 5

Non è easy

Cup Aston Martin – Prima parte

Santana Season

Wop woop

100 OPPS

SNTMNG

Non metterci becco

Neon

Un milione di volte

Giuro su Dio

Rollie AP

Freaky

6 AM

Tutto o nada

Polvere

Niente da perdere

Regina del block

Purosangue

Anno fantastico

Syrup

Pensando a lei

Un altro show

Take 4

Milano shotta freestyle

Soldi puliti

Pluh

Mon fre’

Bossoli

Gotham

Gelosa

Diversi

Lettera a Draco

Alleluia

Non lo sai