Concerto Shiva scaletta oggi 1 luglio 2025 a Milano presso l’Unipol Forum di Assago: tutte le canzoni scelte dal rapper per il bis di questa sera.

Shiva raddoppia; dopo lo spettacolo di ieri sera all’Unipol Forum di Assago (Milano), il rapper è pronto ad esibirsi anche oggi – 1 luglio 2025 – per un bis imperdibile del concerto apprezzato poche ore fa da migliaia di fan. Per i biglietti poco da dire dato che anche il bis ha fatto registrare il tutto esaurito; il focus è dunque sulla scaletta concerto Shiva oggi 1 luglio 2025 a Milano presso l’Unipol Forum di Assago. Tutti i grandi successi del rapper, tra passato e attualità, con grande spolvero dell’album lanciato proprio di recente: ‘Santana Money Gang’.

Shiva non arresta la corsa; prosegue a gonfie vele e a colpi di sold out il suo attesissimo tour estivo. Angels & Demons Tour non smette di sorprendere sia in termini di scaletta che di spettacolo scenografico e anche questa sera – 1 luglio 2025 – per i fan accorsi all’Unipol Forum di Assago lo show è garantito. Stando alle ultime uscite live, pur trattandosi di un bis non sono da escludere stravolgimenti o modifiche in corso d’opera nel merito dell’ordine delle canzoni che andranno a condire lo spettacolo sul palco.

Scaletta concerto Shiva a Milano: le scelte canore del rapper per lo show di oggi 1 luglio 2025 all’Unipol Forum di Assago

Da ‘Santana Season’ a ‘Neon’, passando per ‘Freaky’ e ‘Polvere’: queste alcune delle canzoni che andranno a comporre la possibile scaletta concerto Shiva oggi 1 luglio 2025 a Milano presso l’Unipol Forum di Assago. L’ultimo album, i successi degli albori, le hit che lo hanno consacrato; le scelte del rapper promettono un assemblaggio perfetto dei brani che hanno contribuito alla costruzione della sua ascesa nella scena discografica italiana.

SCALETTA

Take 5

Non è easy

Cup Aston Martin

Wop Wop

100 OPPS

SNTMNG

Non metterci becco

Neon

Un milione di volte

Giuro su Dio

Rollie AP

Freaky

6 AM

Tutto o nada

Polvere

Niente da perdere

Regina del block

Purosangue

Anno fantastico

Syrup

Pensando a lei

Un altro show

Take 4

Milano shotta freestyle

Soldi puliti

Pluh

Mon frè

Bossoli

Gotham

Gelosa

Diversi

Lettera a Draco

Alleluia

Non lo sai

