Stasera a Ferrara ci sarà il concerto dei Slipknot: svelati gli ospiti, la scaletta con le canzoni e tutte le curiosità

La domanda per il grande pubblico sorge spontanea: ma chi sono gli Slipknot? È una band che si esibisce mascherata e travestita e c’è un aneddoto molto curioso: un giorno si cambiarono in un furgone e poi uscirono fuori ignari di trovarsi di fronte la polizia che ha intimato loro di sdraiarsi a terra e rimanere fermi. Un’altra curiosità riguarda la vendita di un loro disco: in alcuni negozi i fan avrebbero potuto acquistarlo gratis solo se si fossero presentati con una capra viva.

Stasera gli Slipknot saranno in contro al Ferrara Summer Festival e sono attesi molti fan italiani e stranieri per godersi la loro musica. Si sa già che prima di loro si esibiranno i Motionless in White, uno dei gruppi preferiti dai fan del metal contemporaneo. Ci saranno anche i Soft Play. È ancora possibile acquistare qualche biglietto su Vivaticket.

Slipknot, concerto stasera a Ferrara: la possibile scaletta con le canzoni

Stando alle informazioni a proposito del tour australiano, la possibile scaletta del concerto dei Slipknot potrebbe essere la seguente, per la felicità di tutti i fan italiani di questa band poco conosciuto in Italia, ma comunque apprezzata, con la speranza che non succeda come anni fa con un incendio e fiamme alte nove metri.

People = Shit

Gematria (The Killing Name)

Wait and Bleed

No Life

Yen

The Devil in I

Tattered & Torn

The Heretic Anthem

Psychosocial

Unsainted

Duality

Spit It Out

Surfacing

Scissors