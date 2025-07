Concerto Sting a Udine scaletta oggi 9 luglio 2025: dai successi da solista alle hit con i Police, tutte le canzoni per l’evento a Villa Manin.

Un appuntamento imperdibile per il pubblico friulano e, stando alle attese, per fan accorsi anche da oltre i confini nazionali; il focus musicale di oggi è sulla scaletta concerto Sting a Udine presso Villa Manin oggi 9 luglio 2025. Uno show che vale come ampia consolazione dopo l’annullamento della data precedente a Bassano del Grappa che per questioni di sicurezza – circostanze meteorologiche avverse – è stata dunque cancellata. Ora il rocker arriva in Friuli per dare seguito al tour mondiale che sta emozionando ogni angolo del globo e quella di questa sera risulta essere l’unica data disponibile nel Nord-Est italiano.

Circa 10.000 biglietti venduti, quasi sold out; dimostrazione di un affetto per il rocker indistinto anche a distanza di anni e dai fasti di un tempo. Prima di tuffarci nella scaletta concerto Sting a Udine oggi 9 luglio 2025 presso Villa Manin, non si possono non menzionare alcuni volti presenti con lui sul palco che andranno ad impreziosire ulteriormente lo show di questa sera. Da Dominic Miller – iconico chitarrista che da sempre collabora con il rocker – a Chris Maas pronto a conquistare con la sua maestria alla batteria. Insomma, alla veneranda età di 74 anni Sting promette ancora scintille con i suoi eventi live e oggi a Villa Manin, stando alla scaletta, le emozioni raggiungeranno il picco.

Scaletta concerto Sting a Udine: le canzoni del rocker per lo show di oggi 9 luglio 2025 a Villa Manin

Tutti i grandi successi di un artista inarrivabile, le ultime uscite e i brani più iconici che hanno segnato generazioni; c’è tutto della sua discografia nella scaletta concerto Sting a Udine oggi 9 luglio 2025 presso Villa Manin. Per rendere ancora più suggestiva e imperdibile l’occasione – in linea con le ultime esibizioni – il rocker ha incluso anche le hit indiscusse dei Police: da ‘Every breath you take’ a ‘Can’t stand losing you’; insomma, le emozioni sono garantite.

SCALETTA

Message in a bottle

I wrote your name

If i ever lose my faith in you

Englishman in New York

Every little thing she does is magic

Fields of gold

Never coming home

Why should i cry for you

Driven to tears

Can’t Stand losing you

Shape of my heart

Walking on the moon

So lonely

Desert rose

King of pain

Every breath you take

Roxanne

Fragile