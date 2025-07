Scaletta concerto Sting a Roma lunedì 7 luglio 2025: ecco l'ordine delle canzoni che canterà

Sting arriva a Roma per una data del suo tour mondiale “Sting 3.0”. Lo spettacolo, parte del Roma Summer Fest 2025, ci sarà questa sera, lunedì 7 luglio, nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con inizio verso le ore 21:00. Ad accompagnarlo, sul palco, troveremo il chitarrista Dominic Miller e il batterista Chris Maas, per una serata che spiazerà dai brani più celebri dei Police fino alle canzoni tratte dal suo repertorio solista, compreso il singolo inedito I Wrote Your Name (Upon My Heart), uscito a settembre 2024.

Il concerto, dunque, sarà un’occasione per rivivere classici come “Every Breath You Take” e “Englishman in New York”, oltre a scoprire le nuove sfumature della sua evoluzione artistica in “Sting 3.0”.

Scaletta Concerto Sting a Roma: da “Message in a bottle” a “Fragile”

Questa sera, lunedì 7 luglio, Sting riproporrà con ogni probabilità all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma la scaletta già portata in scena nelle altre date del suo tour mondiale.

Ecco l’ordine dei brani previsto: