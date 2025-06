Concerto Tananai a Roma scaletta di oggi - 19 giugno 2025 - all’Ippodromo delle Capannelle: dalle ultime hit ai grandi successi.

Neanche il tempo di godersi il disco di platino – a poche settimane dall’uscita – del nuovo album ‘CalmoCobra’ che arriva già un appuntamento imperdibile: buona parte delle nuove canzoni sarà ovviamente inclusa della scaletta concerto Tananai a Roma – oggi, 19 giugno 2025 – presso l’Ippodromo delle Capannelle. Si tratta di un evento che di fatto apre lo spettacolo che certamente riguarderà l’intera tournée del cantante e che si incastona negli appuntamenti previsti dal Rock in Roma, evento organizzato dall’amministrazione della Capitale.

Dunque, con la scaletta concerto Tananai a Roma – oggi 19 giugno 2025 – presso l’Ippodromo delle Capannelle si apre ufficialmente la stagione estiva in compagnia delle performance del cantautore lombardo. La sua musica raggiungerà presto anche altre città e strutture importanti del territorio italiano; da Trento a Ferrara, passando per Palermo, Catania e Milano. Le date del suo tour estivo partono quindi oggi e arrivano fino a metà settembre per circa 3 mesi di musica ed emozioni.

Scaletta concerto Tananai 19 giugno 2025: l’ultimo album e non solo tra le canzoni di questa sera all’Ippodromo delle Capannelle di Roma

‘Fango’, ‘Booster’ – tra gli ultimi successi del cantante – passando per ‘Ragni’, ‘Sesso occasionale’ e ‘Tango’; la scaletta concerto Tananai a Roma – oggi 19 giugno 2025 – presso l’Ipprodromo delle Capannelle sarà un vero e proprio exploit dell’arte dell’artista milanese che con quasi 30 brani garantisce uno spettacolo assicurato. Non è nota una lista ufficiale – in ordine di uscita – delle canzoni che andranno ad allietare il pubblico questa sera; grazie a quanto riportato da Setlist si possono però intuire le scelte canore basandosi sulle ultime performance live di Tananai.

SCALETTA

Fango

Booster

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Veleno

Vaniglia

Androne

Ragni

Guarda cosa hai fatto

Pasta

Punk Love Storia

Gli anni migliori

Baby goddamn

Calcutta

Giugno

Campo minato

Tre quarti

Abissale

Esagerata

Sesso occasionale

Margherita

Nessun confine

Tango

Maleducazione

Piccola Gabber

Radiohead

Rave, eclissi