Scaletta concerto Tim Summer Hits 2024, seconda serata/ Apre Loredana Bertè, Rocco Hunt per il finale

Altro giro, altra musica: torna questa sera – mercoledì 12 giugno – l’appuntamento con il concerto Tim Summer Hits 2024. I prossimi tormentoni dell’estate imminente passano dunque per Piazza del Popolo a Roma e fino al prossimo venerdì potremo apprezzare una vera e propria rassegna dei volti più apprezzati della musica italiana.

Stando ai primi riscontri, la prima serata è stata un vero e proprio tripudio in termini di spettacolo e di spettatori: la scaletta del concerto Tim Summer Hits 2024 ha infatti concentrato una prima carrellata di artisti e l’appuntamento è risultato imperdibile per migliaia di appassionati. Questa sera il ritmo sarà il medesimo ma sul palco allestito a Piazza del Popolo (Roma) saliranno artisti differenti rispetto a quelli ascoltati questa sera. La scaletta del concerto Tim Summer Hits 2024 pullula di nomi tra i più caldi del momento: da Loredana Bertè a BigMama, passando per Fiorella Mannoia e Tony Effe, ma scopriamoli nel dettaglio.

I tormentoni dell’estate passano per la scaletta del concerto Tim Summer Hits 2024

Prima di addentrarci nella scaletta del concerto Tim Summer Hits 2024 per la seconda serata in Piazza del Popolo (Roma), è da ricordare che lo spettacolo di questa sera – così come per i prossimi fino a venerdì 14 – sarà disponibile anche in tv dal prossimo 28 giugno su Rai Uno. Al timone della serata spicca il duo inedito Carlo Conti – Andrea Delogu, supportati da Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato. Ultimata la cornice dell’evento, ecco servita la scaletta del concerto Tim Summer Hits 2024, seconda serata.

LA SCALETTA

– Loredana Bertè

– Mahmood

– Annalisa

– Tananai

– Tony Effe

– Tommaso Paradiso

– Fiorella Mannoia

– BigMama

– Articolo 31

– Clara

– Coma Cose

– Alfa

– Alessandra Amoroso

– Raf

– Noemi

– Elettra Lamborghini

– Shade

– Pino D’Angiò

– Ghali

– Gaia

– Rocco Hunt











