Scaletta concerto Tony Effe a Sesto San Giovanni: oggi al via il tour

Prende il via questa sera, mercoledì 25 giugno 2025, il tour estivo di Tony Effe che toccherà diverse località italiane. Si parte oggi con la prima data in programma al Kozel Carroponte a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove condividerà il palco con il rapper J Balvin.

La tournée estiva proseguirà poi con altre date in programma a Riccione, Stupinigi (TO), Piazzola sul Brenta (PD), Gorizia, Piedimonte Matese (CE), Olbia (SS), Apricena (FG) e Catania, oltre all’attesissimo concerto evento al Circo Massimo di Roma previsto per il prossimo 6 luglio.

Tony Effe lo scorso anno ha pubblicato il suo ultimo album in studio intitolato Icon, contenente collaborazioni con colleghi della scena musicale italiana, e ha firmato assieme a Gaia il tormentone estivo di successo Sesso e samba.

Quest’anno si è inoltre presentato per la prima volta al Festival di Sanremo tra i Big in gara con il brano Damme ‘na mano; più di recente, invece, ha collaborato con Rose Villain per il brano Victoria’s Secret destinato a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2025.

Scaletta concerto Tony Effe a Sesto San Giovanni: il probabile ordine

Ma quale sarà la scaletta del concerto di Tony Effe di stasera, mercoledì 25 giugno 2025, al Kozel Carroponte a Sesto San Giovanni? Trattandosi della prima data della tournée estiva l’ordine dei brani è ancora tutto da scoprire, e non mancheranno i grandi successi come Damme ‘na mano, Victoria’s Secret, Sesso e Samba e Taxi sulla luna. Di seguito la probabile scaletta, che potrebbe ricalcare quella del tour 2024:

