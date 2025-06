Concerto Ultimo a Lignano Sabbiadoro scaletta oggi 29 giugno 2025 per lo show allo Stadio Teghil: le hit più iconiche del cantautore romano.

Pronti, via; ed è già sold out. Ultimo si conferma ancora una volta mattatore in termini di seguito: si apre oggi – 29 giugno 2025 – il suo tour estivo negli stadi con ben 9 date che hanno registrato già diverse settimane fa il tutto esaurito. Per i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti per lo show d’esordio, l’attenzione è dunque puntata sulla scaletta concerto Ultimo a Lignano Sabbiadoro di oggi, 29 giugno 2025, presso lo Stadio Teghil. La bella stagione in compagnia del cantautore romano parte dunque dal Friuli ed è prossimo a regalare ai fan le emozioni racchiuse tanto nell’ultimo album quanto nelle canzoni più iconiche dell’artista.

Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua, si alza oggi il sipario sulla nuova avventura del cantautore romano a contatto con il pubblico smisurato e che negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale. Il sipario si alza oggi – 29 giugno 2025 – con la scaletta concerto Ultimo a Lignano Sabbiadoro presso lo Stadio Teghil. La struttura conta già un numero smisurato di fan già appostati per accaparrarsi i posti migliori in vista della serata e grande attesa è riservata a quello che sarà l’ordine delle canzoni scelte dall’artista.

Scaletta concerto Ultimo a Lignano Sabbiadoro 29 giugno 2025: le canzoni più iconiche del cantautore

Sulla scaletta concerto Ultimo a Lignano Sabbiadoro – oggi, 29 giugno 2025 – presso lo Stadio Teghil c’è ancora un velo di mistero. L’entourage e lo stesso artista non hanno ancora comunicato la lista ufficiale dei brani che andranno ad allietare la serata e ovviamente anche l’ordine delle canzoni. Per fortuna, prendendo spunto dalle ultime uscite del cantautore, si può sommariamente intuire quali potrebbero essere le hit prescelte per lo show di questa sera e per l’intero tour estivo.

Possibile apertura con ‘Capolavoro’ per poi immergersi nelle canzoni che milioni di fan hanno scelto come colonna sonora della propria vita: ‘Sono pazzo di te’, ‘Ipocondria’, ‘Ti dedico il silenzio’. La scaletta concerto Ultimo a Lignano Sabbiadoro – oggi, 29 giugno 2025 – potrebbe chiudersi con ‘Sogni appesi’ che è forse tra le canzoni più emozionanti del cantautore romano.

SCALETTA

Capolavoro

Sono pazzo di te

Il ballo delle incertezze

Ti va di stare bene

Tutto questo sei tu

Ipocondria

Rondini al guinzaglio

Racconterò di te

Quel filo che ci unisce

Ti dedico il silenzio

Amati sempre

Occhi lucidi

Quei due innamorati

Altrove

I tuoi particolari

La stella più fragile dell’universo

Giusy

Farfalla bianca

Tornare a te

Piccola stella

Vieni nel mio cuore

Alba

Pianeti

La stazione dei ricordi

Le solite paure

22 settembre

Sogni appesi