Scaletta concerto Ultimo allo Stadio del Conero di Ancona stasera, mercoledì 2 luglio 2025: apre "Il bambino che contava le stelle", chiude "Sogni appesi"

Ultimo in concerto stasera allo Stadio del Conero di Ancona

Prosegue con grande successo il tour negli stadi di Ultimo che questa sera, mercoledì 2 luglio 2025, sarà in scena allo Stadio del Conero di Ancona per un concerto che si preannuncia emozionante e ricco di sorprese. Il cantautore romano ha dato il via alla sua tournée negli stadi il 29 giugno nella data zero di Lignano Sabbiadoro, sorprendendo i fan per il mastodontico palco realizzato e per uno show a tutto tondo che lo consacra, ancora una volta, tra i “giovani” grandi della musica.

Scaletta concerto Ultimo a Lignano Sabbiadoro oggi 29 giugno 2025/ Da ‘Capolavoro’ a ‘Sogni appesi’

Il tour, dopo la data di Ancona di questa sera, farà successivamente tappa a Milano (doppietta il 5 e 7 luglio), nella sua amatissima Roma (10, 11 e 13 luglio), a Messina il 18 luglio e a Bari il 23 luglio, data conclusiva.

Il tour Ultimo Stadi 2025 – La favola continua ricalca il grande successo dei precedenti tour del cantautore romano negli stadi di tutta Italia. Dopo il suo esordio nel 2022 con il suo Ultimo Stadi 2022, che l’ha consacrato come il più giovane cantante italiano nella storia ad esibirsi negli stadi, ha replicato anche per il 2023 e il 2024, sino ad oggi, rinnovando anno dopo anno un successo crescente di pubblico.

Ultimo e Jacqueline, finalmente la verità dietro la crisi/ Gli amici raccontano il retroscena: cos'è successo

Scaletta concerto Ultimo ad Ancona: apre Il bambino che contava le stelle

Ma quale sarà la scaletta del concerto di Ultimo allo Stadio del Conero di Ancona di questa sera, mercoledì 2 luglio 2025? Salvo modifiche dell’ultima ora, la sequenza di brani interpretati dal giovane artista sul palco dovrebbe essere la stessa della data zero di Lignano, e dunque la seguente:

Il bambino che contava le stelle

Dove il mare finisce

Colpa delle favole

Quei ragazzi

Quando saremo vecchi

Buongiorno vita

L’unica forza che ho

Amati sempre

Ipocondria

Sul finale

Rondini al guinzaglio

Giusy

Medley Tutto diventa normale / Quella casa che avevamo in mente / Paura mai

L’eleganza delle stelle

Occhi lucidi

I tuoi particolari

Peter Pan (vuoi volare con me?)

Ti va di stare bene

Piccola stella

La stella più fragile dell’universo

Quel filo che ci unisce

Bella Davvero

Ti dedico il silenzio

Pianeti

Alba

La parte migliore di me

Il ballo delle incertezze

Vieni nel mio cuore

Altrove

22 settembre

Sogni appesi

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo in crisi? Momento no dopo nascita del figlio Enea/ Panico per i fan