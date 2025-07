Ultimo in concerto allo Stadio Olimpico di Roma, 11 luglio 2025

Il successo di Ultimo è davvero inarrestabile e lo conferma l’ennesimo tour interamente sold out, quello che sta portando in scena quest’estate negli stadi d’Italia. Dopo il debutto nello scenario degli stadi nel 2022, il cantautore romano non si è mai più fermato e anche per tutti gli anni successivi ha portato la sua voce in tutta Italia, da San Siro all’Olimpico, sino all’Ultimo Stadi 2025 – La favola continua… di quest’anno.

Questa sera, venerdì 11 luglio 2025, l’artista sarà in scena allo Stadio Olimpico di Roma dopo essersi già esibito ieri sera e dove si esibirà anche domenica 13 luglio, in una tripletta nella Capitale da tempo sold out. A seguire ci saranno le ultime tappe, quella di Messina del 18 luglio e quella di Bari del 23 luglio. Lo spettacolo portato in scena in queste date è davvero unico: effetti speciali, fuochi d’artificio, una lunga passerella che unisce il palco al prato e, soprattutto, uno scenografico pianoforte sospeso che sta lasciando a bocca aperta i fan di tutta Italia.

Scaletta concerto Ultimo a Roma: si parte con Il bambino che contava le stelle

Entrando nel merito della scaletta del concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma di questa sera, venerdì 11 luglio 2025, non dovrebbe cambiare più di tanto rispetto a quella proposta ieri, sempre nella Capitale, e a quella delle precedenti date. La sequenza di brani dovrebbe dunque essere la seguente: